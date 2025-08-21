Den Derbyrausch nutzen – so lautet das Motto der SG Hüffelsheim in den nächsten Partien. Nach dem 4:1-Jahrmarkts-Knaller gegen Eintracht Bad Kreuznach geht es nun zum VfB Bodenheim. Die Partie in der Fußball-Verbandsliga wird am Samstag um 16 Uhr angepfiffen.

„Es hat im Training am Mittwoch schon ein paar Minuten gedauert, bis wir wieder richtig drin waren“, berichtet SVA-Trainer André Weingärtner, der seinen Jungs nach dem Dreier gegen die Eintracht zwei Tage mehr freigegeben hatte als üblich. Nun setzt er darauf, dass sein Team die Euphorie mitnimmt, aber auch die notwendige Konzentration an den Tag legt. „Wir wollen weiter auf der Welle surfen“, erklärt der Coach.

„Elias passt zu uns wie die Faust aufs Auge.“

André Weingärtner

Spiele in der Mainzer Region machen die Verbandsliga für die Hüffelsheimer so interessant. „Durch die räumliche Nähe ist viel mehr Prestige in so einer Partie. Zudem kannst du deinen Samstag auch ganz anders planen, als wenn du in der tiefsten Pfalz spielst. Auch wenn wir die Partien dort immer seriös angegangen sind“, erläutert Weingärtner. Die Hüffelsheimer sind noch ungeschlagen. Ihre Gastgeber haben einmal gewonnen, einmal verloren und einmal einen Punkt geholt, wobei der 2:0-Sieg beim Hüffelsheimer Mitaufsteiger TuS Hohenecken durchaus aufhorchen ließ.

Personell sieht es weiter rosig aus. Der Kader ist breit aufgestellt. Spieler wie Christian Hahn und Tim Krafft, die im Derby frischen Wind brachten, drängen in die Startformation. „Da tut manche Trainerentscheidung auch mal weh, wir können nicht allen gerecht werden“, weiß Weingärtner. Festgesetzt als einer von drei Innenverteidigern hat sich derweil Elias Ludwig. „Er passt zu uns wie die Faust aufs Auge. Ein Spieler, der auf dem Feld in beide Richtungen agieren kann, aber kein Spinner ist, sondern klar im Kopf, dazu extrem mannschaftsdienlich“, lobt Weingärtner den Zugang, der aufgrund der Offensivpower der SGH bisher ein bisschen unter dem Radar flog.