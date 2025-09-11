Einen Tag nach seiner Hochzeit im Tor zu stehen, ist für Marco Klein, den Torhüter des VfR Baumholder nicht kategorisch ausgeschlossen. Ob es beim SV Winterbach wirklich soweit kommt?

Christian Schübelin ist immer für einen treffenden Spruch gut. Vor der Auswärtspartie beim SV Winterbach am Sonntag, 15.15 Uhr, hat der Trainer von Fußball-Landesligist VfR Baumholder wieder einen rausgehauen: „Wir sind als bahnbrechende Inkonstanz die Wundertüte der Landesliga.“ Keine Frage, Schübelin hat den Nagel auf dem Kopf getroffen. Dem VfR ist gerade alles zuzutrauen – im Positiven wie im Negativen, und so hängt er mit jeweils drei Siegen und Niederlagen auf Platz sechs fest.

In Winterbach, beim Aufsteiger und Schlusslicht, wollen die Baumholderer wieder ihr Sonnengesicht zeigen, nachdem es zuletzt zu Hause gegen die Sportfreunde Bundenthal noch die „hässliche Fratze“ gewesen war. „Leider machen wir immer wieder die gleichen einfachen Fehler“, findet Schübelin und fügt hinzu: „Wenn ein Kind einmal auf die heiße Herdplatte greift, weiß es, dass das wehtut. Wir packen immer wieder drauf und verbrennen uns die Griffel.“

„Wenn ein Kind einmal auf die heiße Herdplatte greift, weiß es, dass das wehtut. Wir packen immer wieder drauf und verbrennen uns die Griffel“

Christian Schübelin, der Trainer des VfR Baumholder

Immerhin sieht Schübelin die Aufgabe beim VfR Baumholder mit all den Rückschlägen weiter als Herausforderung an. „Irgendwo ist das ja auch das Reizvolle am Trainerjob“, sagt er, ehe er aber zugibt: „Es nervt schon, wenn ich das Potenzial unserer Mannschaft sehe und dann erlebe, wie oft wir uns unnötig in Schwierigkeiten bringen.“

Vor dem Spiel in Winterbach appelliert der Coach wieder an sein Team, die Schritte in der richtigen Reihenfolge zu machen. „Zuerst kommen die Schritte eins und zwei, also Mann-gegen-Mann-Verhalten, Laufintensität und auch Laufstrecke. Wenn man in diesen Bereichen überlegen ist, dann ist es schwierig, geschlagen zu werden“, erklärt Schübelin, um dann fortzufahren: „Die Schritte drei und vier, das schöne Spiel, das spektakuläre Spiel, funktionieren dann wie von selbst.“

Vertrauen auch in Tim-Luca Donner

In Winterbach erwartet den VfR Baumholder sicher kein Selbstläufer, doch immerhin fährt er mit einem ganz guten Gefühl dorthin. Im Verbandspokal gab es dort einen ziemlich ungefährdeten 4:1-Sieg. „Wir kennen Platz und Mannschaft und hatten ein positives Erlebnis. Das hilft“, sagt Schübelin, der gleichwohl vor dem Aufsteiger warnt, der mit erst einem Sieg ganz unten in der Tabelle zu finden ist. „Der SV Winterbach scheint sich an die Landesliga gewöhnt zu haben. Er hat Morgenluft geschnuppert“, erklärt der VfR-Coach. Tatsächlich haben die Winterbacher ihr letztes Heimspiel gegen den SV Rodenbach 3:2 gewonnen und dann auch beim 1:2 bei Spitzenreiter SV Kirchheimbolanden ganz gut ausgesehen. Beim Sieg gegen Rodenbach schlug Torjäger Elias Pfennig in der Nachspielzeit entscheidend zu. „Auf ihn müssen wir schon aufpassen. Ab 30 Meter vor dem Tor kann er gefährlich werden“, sagt Schübelin.

Welcher VfR-Torwart es mit den Pfenning-Abschlüssen diesmal zu tun bekommt, ist allerdings offen. Marco Klein, die Nummer eins, heiratet am Samstag, schließt aber deshalb nicht kategorisch aus, am Sonntag zu spielen. Und wenn nicht? „Dann spielt eben Tim-Luca Donner. Mit ihm haben wir auch schon gewonnen“, wischt Schübelin Bedenken beiseite.