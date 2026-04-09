SGE verpflichtet Co-Trainer Kaya unterstützt Spreitzer im heißen Saisonfinale Olaf Paare 09.04.2026, 13:54 Uhr

i In der Defensive gefordert: Tobias Kreuznacht (blaues Trikot) kommt für einige Positionen bei Eintracht Bad Kreuznach infrage. Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

In den Heimspielen gegen direkte Konkurrenten will und muss Eintracht Bad Kreuznach im Abstiegskampf der Verbandsliga die nötigen Punkte holen. Den Anfang macht das Heimdebüt von Mario Spreitzer und Savas Kaya.

Die Personalien für die neue Saison sind mit der Verpflichtung des Trainerteams Amin Ouachchen/Baris Yakut festgezurrt. Ab sofort geht es für Eintracht Bad Kreuznach einzig und allein darum, dafür zu sorgen, dass die beiden Neuen ab Juli weiter einen Fußball-Verbandsligisten coachen.







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