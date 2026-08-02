VfR Baumholder begeistert Kaucher und Ruppenthal: Top-Job mit hohem Puls Sascha Nicolay 02.08.2026, 09:19 Uhr

i Felix Ruppenthal und Dennis Kaucher hatten ihren VfR Baumholder gegen den SC Idar-Oberstein glänzend eingestellt. Stefan Ding

Eine kuriose Auswechslung von Gedratis, zwei starke Trainer-Novizen, einen überragenden Neuzugang und einen Supertorjäger bot der VfR Baumholder nahezu 1300 Zuschauern beim Derby geegen den SC Idar-Oberstein.

So ein erstes Pflichtspiel als verantwortlicher Trainer ist schon etwas Besonderes – vor allem dann, wenn es in einem Derby vor nahezu 1300 Zuschauern zur Sache geht. Diese Ausnahmesituation erlebten Dennis Kaucher und Felix Ruppenthal bei ihrer Premiere auf der Bank des VfR Baumholder gegen den SC Idar-Oberstein.







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