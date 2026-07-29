Beim VfR Baumholder herrscht nach der Landesliga-Meisterschaft, der Verpflichtung eines neuen Trainerduos und mit einem spannenden, talentierten Kader große Vorfreude auf die Verbandsliga.
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Mit einem Knalleffekt meldet sich der VfR Baumholder in der Fußball-Verbandsliga zurück. Am Samstag (16 Uhr), gleich am ersten Spieltag, dürfen die Westricher ein Fußballfest feiern. Der SC Idar-Oberstein kommt zum Derby. Es mag Fans in der Region geben, die finden, dass es in diesem Duell um die Fußball-Vorherrschaft im Kreis Birkenfeld geht, doch das sieht man in Baumholder wohl weniger verbissen.