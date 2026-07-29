VfR Baumholder mit Euphorie Kaucher und Ruppenthal managen eine Mammutaufgabe Sascha Nicolay 29.07.2026, 14:43 Uhr

i Die Mannschaft des VfR Baumholder präsentiert sich vor der Verbandsliga-Saison: (hinten, von links) Joshua Fuchs, Jonas Brenner, Abdul Hadi Antar, Fineas Allnoch, Miguel Schäfer, Danny Lutz, (Mitte, von links) Vorstaand Rainer Albert, Betreuer Werner Schug, Betreuerin Ingrid Lopez, Tim-Luca Donner, Lenard Foggy, Marius Gedratis, Lucas Fernando da Silva, Trainer Felix Ruppenthal, Trainer Dennis Kaucher, Spartenleiter Matthias Dingert, (vorne, von links) David Bauer, Till Angel, Raphael Allkofer, Paul Schneider, Cedric Mohr, Niklas Herrmann, Ahmad Tajik, Henri Schneider. Es fehlen: Nico Schulz, Philipp Schreier, Fabian Moorhead, Tim Elias Robbert. Stefan Ding

Beim VfR Baumholder herrscht nach der Landesliga-Meisterschaft, der Verpflichtung eines neuen Trainerduos und mit einem spannenden, talentierten Kader große Vorfreude auf die Verbandsliga.

Mit einem Knalleffekt meldet sich der VfR Baumholder in der Fußball-Verbandsliga zurück. Am Samstag (16 Uhr), gleich am ersten Spieltag, dürfen die Westricher ein Fußballfest feiern. Der SC Idar-Oberstein kommt zum Derby. Es mag Fans in der Region geben, die finden, dass es in diesem Duell um die Fußball-Vorherrschaft im Kreis Birkenfeld geht, doch das sieht man in Baumholder wohl weniger verbissen.







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