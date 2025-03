Der Negativtrend ist gestoppt. Mit dem 1:0 (0:0) beim SV Hinterweidenthal beendete Fußball-Landesligist SG Hüffelsheim die Negativphase von drei Partien ohne Sieg und hält den Druck auf Tabellenführer TuS Hohenecken aufrecht.

„Das Ergebnis klingt eng. Das Spiel war es ganz und gar nicht“, resümierte SGH-Trainer André Weingärtner und ergänzte: „Aber wenn du deine Chancen nicht nutzt, dann läuft ein Spiel eben so, und es bleibt bis zum Ende offen.“

„Bei uns sind alle ruhig und besonnen. Trotzdem war es an der Zeit, auch mal Dinge zu verändern.“ André Weingärtner

Weingärtner hatte sein Team umgekrempelt. „Bei uns sind alle ruhig und besonnen. Trotzdem war es an der Zeit, auch mal Dinge zu verändern“, begründete der Coach, der Routinier Tim Müller in die Innenverteidigung zurückzog, Fabian Scheick ins Mittelfeld beorderte und Thierno Keita und Paolo Walther erstmals in diesem Jahr von Anfang an brachte. Zudem setzte er erstmals auf eine Viererkette, um mehr Eins-gegen-eins-Situationen zu generieren und sich dadurch Sicherheit zu holen.

In Hälfte eins gab es trotz großer Feldüberlegenheit einen Schock zu verdauen, als den Gastgebern ein Elfmeter zugesprochen wurde. Torwart Jan-Niklas König war zu spät gekommen. Doch der Strafstoß landete am Pfosten. „Auch uns sei mal so ein Glücksmoment gestattet“, sagte Weingärtner, der anfügte: „Das war gefühlt der einzige Schuss auf unser Tor. Ansonsten haben die Hinterweidenthaler nur tief hinten dringestanden.“ Doch der Chancenwucher machte es nicht leicht. Erlöst wurden die Hüffelsheimer von ihrem Kapitän. Cedric Lind traf mit einem Schuss ins kurze Eck (52.). „Im weiteren Verlauf wurde dann unsere Verunsicherung sichtbar. Wir haben mehrere Überzahlsituationen nicht genutzt“, berichtete Weingärtner und ergänzte: „Wichtig war aber, zu null zu spielen und zu gewinnen. Alles Weitere wird jetzt wieder kommen.“

SG Hüffelsheim: König – Mörbel, Müller, Hermann, Walther – Schmidt, Scheick – Keita (65. Balzer), Lind (75. Klein/85. Staub), Hahn (85. Baier) – Reidenbach (88. Krafft).

So geht’s weiter: am Samstag, 18 Uhr, gegen TuS Hackenheim.