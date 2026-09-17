Die angespannte Personallage ist der entscheidende Knackpunkt, wie die beiden Mannschaften des SC Idar-Oberstein am Samstag im Haag in der Verbandsliga gegen die TuS Marienborn und in der Landesliga gegen den SV Rodenbach auftrumpfen können.
Lesezeit 4 Minuten
Ein Doppelspieltag steht am Samstag beim SC Idar-Oberstein im heimischen Haag auf dem Programm. Um 14.30 Uhr gastiert in der Verbandsliga die TuS Marienborn, ehe um 17.15 Uhr in der Landesliga der SV Rodenbach seine Visitenkarte bei der zweiten SC-Mannschaft abgibt.