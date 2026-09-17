Marienborn und Rodenbach Gäste
Kader des SC Idar beim Doppelspieltag auf letzter Kante
Florian Zimmer (rechts) möchte mit dem SC Idar-Oberstein in der Verbandsliga zurück in die Erfolgsspur. Gegen die TuS Marienborn
Florian Zimmer (rechts) möchte mit dem SC Idar-Oberstein in der Verbandsliga zurück in die Erfolgsspur. Gegen die TuS Marienborn soll zu Hause ein Dreier her.
Joachim Hähn

Die angespannte Personallage ist der entscheidende Knackpunkt, wie die beiden Mannschaften des SC Idar-Oberstein am Samstag im Haag in der Verbandsliga gegen die TuS Marienborn und in der Landesliga gegen den SV Rodenbach auftrumpfen können.

Lesezeit 4 Minuten
Ein Doppelspieltag steht am Samstag beim SC Idar-Oberstein im heimischen Haag auf dem Programm. Um 14.30 Uhr gastiert in der Verbandsliga die TuS Marienborn, ehe um 17.15 Uhr in der Landesliga der SV Rodenbach seine Visitenkarte bei der zweiten SC-Mannschaft abgibt.
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