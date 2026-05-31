5:1-Sieg auf dem Fröhnerhof Junger SC Idar II ist zu flott für die FCK-Portugiesen Sascha Nicolay 31.05.2026, 19:11 Uhr

i Tim Oberländer war mit 27 Jahren der älteste Akteur des SC Idar-Oberstein II. Er sorgte mit einem Elfmetertreffer für den Schlussspunkt beim 5:1-Sieg bei den FCK-Portugiesen. Sascha Nicolay

Eine eindrucksvolle Vorstellung gab die zweite Mannschaft des SC Idar-Oberstein im Hinspiel der Landesliga-Aufstiegsrunde bei den 1. FCK-Portugiesen. Zwei A-Jugend-Angreifer trafen doppelt. Außerdem netzte der Senior ein.

Die zweite Mannschaft des SC Idar-Oberstein hat die Tür zur Fußball-Landesliga aufgestoßen. Das Team von Trainer Michael „Turbo“ Rodenbusch nahm im „Sportpark Rote Teufel“ auf dem Fröhnerhof die SG Portuguesa Kaiserslautern/1. FCK III mit 5:1 (2:1) auseinander.







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