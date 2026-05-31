Eine eindrucksvolle Vorstellung gab die zweite Mannschaft des SC Idar-Oberstein im Hinspiel der Landesliga-Aufstiegsrunde bei den 1. FCK-Portugiesen. Zwei A-Jugend-Angreifer trafen doppelt. Außerdem netzte der Senior ein.
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Die zweite Mannschaft des SC Idar-Oberstein hat die Tür zur Fußball-Landesliga aufgestoßen. Das Team von Trainer Michael „Turbo“ Rodenbusch nahm im „Sportpark Rote Teufel“ auf dem Fröhnerhof die SG Portuguesa Kaiserslautern/1. FCK III mit 5:1 (2:1) auseinander.