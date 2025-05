Weiter geht es für die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied mit Spielen gegen gefährdete Teams. Zum Saisonabschluss der Fußball-Landesliga treffen die Meisenheimer am Sonntag um 15 Uhr auf dem Meisenheimer Kunstrasenplatz auf die SF Bundenthal.

Die Sportfreunde liegen drei Zähler vor einem Abstiegsrang, könnten also im Falle einer Niederlage noch Entscheidungsspiele um den Klassenverbleib bestreiten müssen. „Doch es geht auch um uns selbst. Der letzte Eindruck bleibt, deshalb wollen wir die Saison gerne mit einem Erfolgserlebnis beenden und mit einem positiven Gefühl in die Pause gehen“, sagt SGM-Trainer Jens Bohr, der auch daran erinnert, dass die Bundenthaler in der Vorsaison „uns in Meisenheim beim 0:4 vorgeführt haben.“ Da ist also etwas gutzumachen. Moritz Wurdel fehlt verletzt. Josh Steffen und Levin Schmidt könnten zurückkehren. Verabschiedet wird niemand, da wie in den Vorjahren die Fluktuation gering ist und keine Abgänge anstehen. Einzig Steffen legt ein Jahr Pause ein.