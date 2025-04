Ihre Abschiedstour in der Landesliga führt die SG Kirn/Kirn-Sulzbach am Donnerstag nach Zweibrücken. Eine schwere Aufgabe für das Schlusslicht, schließlich sind die Gastgeber Dritter.

Als erstes Landesliga-Team beendet die SG Kirn/Kirn-Sulzbach die Osterpause. Am Donnerstag um 19 Uhr treten die Nahe-Fußballer beim TSC Zweibrücken an.

Da die Kirner am Sonntag extreme Personalprobleme gehabt hätten, baten sie um eine Verlegung in den Mai. Das passte beim TSC nicht, der deshalb den Donnerstag ins Gespräch brachte. „So sind immerhin Flo Hahn und Rico Jelacic dabei, auch wenn es ansonsten nicht wirklich besser aussieht“, sagt SGK-Trainer Jens Wückert, der einen zusätzlichen Nackenschlag verkraften musste: Jonas Schmitz hat sich im Training beim Eckenspiel einen Bänderriss zugezogen. Immerhin: An einem Donnerstag kann die zweite Mannschaft aushelfen. „Tommy Graf steht immer parat, das ist echt lobenswert“, sagt Wückert. „Ich mache mir bereits Gedanken, wie das positionstechnisch aussehen könnte. Wir können da aber nicht auf den Gegner achten, müssen auf uns schauen, dass wir das gut hinbekommen und ein schlagkräftiges Team stellen“, erklärt der Trainer.