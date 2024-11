Baumholder. Das zweite Kellerduell in Folge bestreitet der VfR Baumholder in der Fußball-Verbandsliga am Sonntag (15.15 Uhr) bei der TSG Bretzenheim. Nachdem es am vergangenen Wochenende beim 2:2 gegen den TuS Steinbach nur zu einem Zähler reichte, soll auf dem Kunstrasen in Mainz-Bretzenheim für den VfR nun endlich wieder ein Sieg her.