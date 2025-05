Von der Verbandsliga in die Bezirksliga: Nur eine Saison gastierte Hassia Bingen in der Landesliga Ost. Zum Abschluss geht es gegen den aufstrebenden SV Gimbsheim.

Bingen. Patrick Joerg macht keinen Hehl daraus, dass ihm der Abschied von Hassia Bingen schwerfällt. „Natürlich spielt da im letzten Spiel auch Wehmut mit“, sagt der scheidende Trainer des Absteigers aus der Fußball-Landesliga Ost.

An den Spielern hat es nicht gelegen, dass er sich gegen eine Fortsetzung seiner Tätigkeit entschieden hat. „Am Dienstag waren 18 Jungs im Training. Das wären sie bestimmt nicht, wenn alles schlecht gewesen wäre. Die Jungs haben uns auch widergespiegelt, dass es ihnen Spaß gemacht hat und wir ihnen etwas mitgeben konnten“, erklärt Joerg und ergänzt: „Deshalb wäre es auch schön, wenn uns zum Abschluss ein positives Erlebnis gelingt.“ Am Sonntag um 15 Uhr empfangen die Binger den SV Gimbsheim. „Es liegt einzig an uns, wie wir es ausklingen lassen. Ich bin gespannt, was die Jungs zeigen“, erklärt Joerg. Der zu Eintracht Bad Kreuznach wechselnde Niklas Langer steht wieder bereit und rückt zu seinem Abschiedsspiel zurück in den Kader.