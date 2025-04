In der Vorsaison trennten Aufsteiger FG Mutterstadt und Verbandsliga-Absteiger Hassia Bingen zwei Klassen. Am Sonntag treffen beide um 14.30 Uhr bei der FG in der Fußball-Landesliga Ost aufeinander.

Es könnte ein einmaliges Vergnügen sein, denn die Wege der beiden dürften sich wieder trennen, die Hassia droht abzusteigen. „Ungeachtet der Tabellensituation müssen wir einfach unsere Basics auf den Platz bekommen“, sagt Hassia-Trainer Patrick Joerg und fügt an: „Auch in diesem Spiel können wir punkten, so wie wir in jedem unserer bisherigen Spiele die Möglichkeit hatten zu punkten.“ Er setzt darauf, dass sein Team einen Schlüsselmoment erlebt, der die Saison noch zu einem guten Ende bringt. „Die Trainingswoche lief gut, wir haben an Abschlüssen gearbeitet, um unsere Chancen besser zu nutzen“, berichtet Joerg, der ergänzt: „Ganz wichtig ist, aber dass wir Ruhe und Geduld bewahren. Fußballer und ein Team sind oft auch feinfühlig und sensibel, da bringen Unruhe und Druck nichts.“