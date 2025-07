Der Zusammenhalt ist groß bei der SG Meisenheim/Desloch/Lauschied. Auch fußballerisch geht einiges. Da deutet sich eine vielversprechende Saison in der Landesliga an.

In der Sommerpause kehrt Ruhe ein bei der SG Meisenheim/Desloch/Lauschied. Im Spielerkader des Fußball-Landesligisten tut sich schon seit Jahren wenig. Auch 2025 hält sich die Fluktuation in Grenzen, trotzdem lassen ein paar Personalien aufhorchen.

Da wäre beispielsweise Maurizio Lörsch zu nennen. Der seit Jahren zuverlässige Innenverteidiger ist innerhalb des Landesliga-Gebildes der SGM zum Co-Trainer aufgestiegen. „Mau kam auf mich zu und hat mir gesagt, dass er gerne mehr Verantwortung übernehmen möchte. Ich war direkt begeistert“, berichtet SGM-Cheftrainer Jens Bohr. Nach weiteren Gesprächen mit der Vereinsführung wurde das erweiterte Aufgabengebiet des bisherigen Kapitäns festgezurrt. „Vier Augen sehen mehr als zwei. Deshalb bin ich total froh über das Engagement von Mau, mit dem ich mich ja schon vorher sehr intensiv ausgetauscht habe. Mehr oder weniger wurde jetzt das offiziell gemacht, was wir bisher eh schon gelebt haben“, sagt Bohr.

„Es ist völlig egal, wo Mika Maurer spielt. Er gibt immer 100 Prozent. Mika ist überall wichtig.“

Jens Bohr

Lörsch hatte seit der Winterpause mit einer Schambeinentzündung zu kämpfen, spielte nur sporadisch. Die Hoffnung ist groß, dass er in der neuen Saison häufiger auf dem Platz steht. In seiner Abwesenheit wurde Mika Maurer zum zentralen Abwehrmann aufgebaut. „Es ist völlig egal, wo Mika spielt, ob ganz hinten, als offensiver Innenverteidiger oder im Mittelfeld. Mika gibt immer 100 Prozent. Er ist überall wichtig“, lobt Bohr den Edeltechniker, der auch grätschen kann, und lässt offen, wo er ihn einsetzt.

Das System ist dagegen gesetzt. „Wir haben zuletzt mit Dreier- und Fünferkette gespielt, das hat gut funktioniert“, erklärt der Coach. Nach vorne wird eh viel über die schnellen Spieler der Meisenheimer geregelt. „Umschaltspiel liegt uns, keine Frage, aber wir wollen auch Ballbesitzphasen einstreuen, etwas mit dem Ball anfangen“, sagt der Coach.

Joshua Rodriguez kommt nach Hause

In Timon Edinger, der als A-Junior auch schon ausgeholfen hat, gibt es eine weitere Offensivoption. „Es muss das Ziel sein, immer wieder Spieler aus der eigenen Jugend einzubauen. Das wollen wir mit Timon erreichen, auch wenn er körperlich noch zulegen muss, aber dank des guten Austauschs mit dem A-Klassen-Team wird er genügend Spielzeit bekommen“, erläutert Bohr. Auch der zweite neue Feldspieler kennt die Abläufe bei der SGM. Nach zwei Jahren in Hüffelsheim kehrt Joshua Rodriguez zurück. „Er kommt quasi nach Hause“, freut sich Bohr über einen „Spieler, der uns auf jeden Fall weiterbringen wird“.

Der dritte Zugang verblüfft. Der bisherige Waldböckelheimer Corin Gätcke war einer der stärksten Bezirksliga-Torhüter der vergangenen Jahre. Die Nummer eins in Meisenheim ist allerdings zementiert. Johannes Körner hält seit Jahren den Kasten der SGM sauber und überzeugt mit spielerischen Fertigkeiten und Ausstrahlung. „Torhüter kannst du nie genug haben“, sagt Bohr trocken und fügt an: „Corin ist sehr motiviert, möchte sich weiterentwickeln, und da wir in Timm Wolff einen erstklassigen Torwarttrainer haben, sieht er bei uns die Möglichkeit dazu. So haben wir dann auch eine ordentliche Konkurrenzsituation.“

Der Verbleib von Filip Höft ist eine große Anerkennung

Drei Zugängen mit Perspektiven steht nur ein Abgang gegenüber – Ergänzungsspieler Niklas Secker ist zum SV Winterbach gewechselt. Dass der Aufsteiger auch gerne SGM-Mittelfeldmotor Filip Höft verpflichtet hätte, ist kein Geheimnis, schließlich ist der SVW sein Heimatverein und Papa Michael der Chef des Fußball-Wunders vom Felsen. Dass sich Höft trotzdem für eine weitere Saison bei der SG Meisenheim ausgesprochen hat, dürfen die Meisenheimer als Anerkennung verzeichnen, es spricht für gute Stimmung im Kader und fußballerische Perspektive auf dem Platz. „Dass uns so wenig Spieler Jahr für Jahr verlassen, liegt daran, dass sich alle sehr wohlfühlen bei uns. Das ist klasse“, sagt Bohr und ergänzt: „Schade ist, dass es kaum gelingt, neue Spieler für uns zu gewinnen. Das liegt sicher an den finanziellen Möglichkeiten, aber auch an der Lage. Nach Meisenheim fährst du nicht mal schnell über die B41.“ Und noch etwas hat Bohr festgestellt: „In anderen Vereinen wird auch richtig gute Arbeit gemacht. Als Beispiel kann ich die Jugendarbeit bei der SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim nennen.“

Was ist in der neuen Saison drin für die SGM? „Unsere Ziele besprechen wir wie immer im Abschlusstraining vor dem ersten Spiel“, sagt Bohr, der einen eigenen Wunsch verrät: „Wir sollten weniger Gegentore fangen.“ Und der Verbleib in der Landesliga ist natürlich höchste Meisenheimer Fußballpflicht.

Prognose: Eingespielter Kader der SGM klopft oben an

Warum nicht mal größer denken? Der Kader der SG Meisenheim ist eingespielt, die jungen Spieler sind wieder ein Jahr reifer. Da kann etwas gehen. Es muss ja nicht gleich die Meisterschaft sein, aber in den Kampf um die Aufstiegsrunde einzugreifen, wäre doch mal ein ambitioniertes Ziel. Zuzutrauen ist es der SGM.

SG Meisenheim/Desloch/Lauschied

Zugänge: Corin Gätcke (TuS Waldböckelheim), Joshua Sapper Rodriguez (SG Hüffelsheim), Timon Edinger (eigene Jugend).

Abgang: Niklas Secker (SV Winterbach).

Tor: Corin Gätcke, Johannes Körner, Marco Blaesy.

Abwehr: Frederik Sehls, Hendrik Hautz, Maurizio Lörsch, Pascal Mohr.

Mittelfeld: Benjamin Hill, Benjamin Schmell, Filip Höft, Joshua Sapper Rodriguez, Laurenz Fach, Leon Bock, Levin Schmidt, Marc-André Schneider, Mika Maurer, Moritz Wurdel, Pascal Michael, Nico Praß.

Angriff: Alexander Tiedtke, Marc Giselbrecht, Timon Edinger.

Trainer: Jens Bohr.

Co-Trainer: Maurizio Lörsch.

Torwarttrainer: Timm Wolff.

Betreuer: Axel Fach.

Saisonziel: Noch nicht definiert.

Favoriten: Alle außer wir.