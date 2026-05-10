Hüffelsheimer 6:4-Spektakel
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Würdigte die Leistung seiner Mannschaft mit starken Worten. "Ich bin stolz auf mein Team", sagte der Hüffelsheimer Trainer David
Würdigte die Leistung seiner Mannschaft mit starken Worten. "Ich bin stolz auf mein Team", sagte der Hüffelsheimer Trainer David Holste nach dem 6:4 gegen Bienwald Kandel.
Edgar Daudistel

Bester Aufsteiger der Saison: Die SG Hüffelsheim hat sich mit einem 6:4 gegen Mitaufsteiger Bienwald Kandel die Auszeichnung gesichert und steuert Platz vier in der Verbandsliga an.

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Nicht wenige glauben ja mittlerweile, dass das S im Vereinsnamen der SG Hüffelsheim für Spektakel steht. Beim 6:4 (2:2) gegen den FC Bienwald Kandel sorgte der Verbandsliga-Aufsteiger mal wieder für ein Feuerwerk an Fußball-Unterhaltung. „Für die Zuschauer war das ein Wahnsinnsspiel“, urteilte David Holste, der Trainer der „Spektakelgemeinschaft“ Hüffelsheim.

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