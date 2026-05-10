Bester Aufsteiger der Saison: Die SG Hüffelsheim hat sich mit einem 6:4 gegen Mitaufsteiger Bienwald Kandel die Auszeichnung gesichert und steuert Platz vier in der Verbandsliga an.
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Nicht wenige glauben ja mittlerweile, dass das S im Vereinsnamen der SG Hüffelsheim für Spektakel steht. Beim 6:4 (2:2) gegen den FC Bienwald Kandel sorgte der Verbandsliga-Aufsteiger mal wieder für ein Feuerwerk an Fußball-Unterhaltung. „Für die Zuschauer war das ein Wahnsinnsspiel“, urteilte David Holste, der Trainer der „Spektakelgemeinschaft“ Hüffelsheim.