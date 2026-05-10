Hüffelsheimer 6:4-Spektakel Jetzt entdeckt Najda auch das Toreschießen für sich Olaf Paare 10.05.2026, 19:33 Uhr

i Würdigte die Leistung seiner Mannschaft mit starken Worten. "Ich bin stolz auf mein Team", sagte der Hüffelsheimer Trainer David Holste nach dem 6:4 gegen Bienwald Kandel. Edgar Daudistel

Bester Aufsteiger der Saison: Die SG Hüffelsheim hat sich mit einem 6:4 gegen Mitaufsteiger Bienwald Kandel die Auszeichnung gesichert und steuert Platz vier in der Verbandsliga an.

Nicht wenige glauben ja mittlerweile, dass das S im Vereinsnamen der SG Hüffelsheim für Spektakel steht. Beim 6:4 (2:2) gegen den FC Bienwald Kandel sorgte der Verbandsliga-Aufsteiger mal wieder für ein Feuerwerk an Fußball-Unterhaltung. „Für die Zuschauer war das ein Wahnsinnsspiel“, urteilte David Holste, der Trainer der „Spektakelgemeinschaft“ Hüffelsheim.







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