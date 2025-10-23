Obwohl Jens Bohr den Blick durchaus nach oben richten könnte, schaut der Trainer der SG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach sicherheitshalber lieber nach unten. Ein Dreier gegen Bundenthal würde den Abstand zum Tabellenkeller vergrößern.

Nach dem überzeugenden Auswärtssieg bei der SG Rieschweiler wollen die Landesliga-Fußballer der SG Meisenheim/Desloch/Lauschied am Samstag (16 Uhr) im Heimspiel auf dem Meisenheimer Kunstrasen gegen die Sporfreunde Bundenthal nachlegen.

Mit aktuell 18 Punkten rangieren die Glanstädter auf Platz sechs der Tabelle, der Abstand auf Rang zwei beträgt lediglich vier Zähler.