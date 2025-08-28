Das Pokalspiel in Mainz-Weisenau am Mittwoch beschert der SG Hüffelsheim eine englische Woche. Doch die volle Konzentration liegt erst einmal auf dem Heimauftritt am Sonntag gegen den FK Pirmasens II.

Wie reagiert die SG Hüffelsheim auf ihre erste Saisonniederlage? Das ist die große Frage vor dem Heimspiel in der Fußball-Verbandsliga am Sonntag um 15 Uhr gegen den FK Pirmasens II.

„Wir streben Wiedergutmachung für uns selbst an. Niemand im Verein erwartet, dass wir Meister werden. Aber wir erwarten einfach von uns, dass wir die Sachen besser lösen als in Bodenheim“, sagt SGH-Trainer André Weingärtner. Im Mainzer Umland hatten die Hüffelsheimer einen 3:1-Vorsprung durch Unsicherheiten bei langen Bällen verspielt und mit 3:4 verloren.

Andere Körpersprache im Training

Das Spiel wurde in der ersten Trainingseinheit der Woche per Videoanalyse aufgearbeitet. „Und dann auch abgehakt“, wie Weingärtner betont. Er erläutert: „Es ist wichtig, über die Fehler zu sprechen, zumal die Mannschaft sehr selbstkritisch damit umgegangen ist. Aber dann ist es auch gut.“ Bereits im Mittwoch-Training zeigten die Akteure ein anderes Auftreten inklusive aktiverer Körpersprache.

Kein Wunder, schließlich steht eine packende englische Woche an, in der alle viel spielen wollen. Zwischen den Verbandsliga-Duellen mit der FKP-Reserve und dem TuS Steinbach liegt das Pokalspiel in Weisenau. „Der Kader ist groß genug, um denjenigen, die mal eine Pause brauchen, eine zu geben. In der ersten Partie spielt das aber noch keine Rolle“, sagt Weingärtner. Heißt: Mit voller Kapelle geht es gegen die Pirmasenser, die eine junge, hungrige, gut ausgebildete Mannschaft aufbieten.

Ludwig hat Belastungstest absolviert

Ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Elias Ludwig, der am Mittwoch einen Test absolviert hat. „Wir warten noch die Reaktion des Oberschenkels ab. Ich bin guter Dinge, dass er eines der drei Spiele machen wird“, sagt Weingärtner.

Im Tor geht der Zweikampf weiter. Am Sonntag wird erneut Mark Becker den Kasten hüten. Anschließend bekommt Jan-Niklas König zwei Verbandsliga-Spiele, ehe eine Entscheidung bis zum Winter gefällt werden soll, wer Stammtorhüter wird. „Wir haben zwei tolle Torleute, die beide viele Stärken haben“, sagt der SGH-Coach.