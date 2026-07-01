Unterstützung für Marco Reich Jasmin Brust kümmert sich um die Athletik beim SC Idar Sascha Nicolay 01.07.2026, 12:55 Uhr

i Jasmin Brust ist zurück beiom SC Idar-Oberstein. Die Diplom-Sportwissenschaftlerin aus dem Stadtteil Idar unterstützt das Trainerteam um Marco Reich. Brust

Michael Dusek war einst total überzeugt von ihrer Arbeit und vertraute ihr in der Oberliga-Meister-Saison 2010/2011 das Athletik- und Fitnesstraining beim SC Idar-Oberstein an. 15 Jahre später ist Jasmin Brust zurück im SC-Trainerteam.

Der SC Idar-Oberstein hat sein Trainerteam verändert und sich Unterstützung für den Athletik- und Fitnessbereich ins Boot geholt. Diplom-Sportwissenschaftlerin Jasmin Brust wird Chefcoach Marco Reich zur Seite stehen. „Wir haben Jasmin Brust für eine gewisse Anzahl von Trainingseinheiten gebucht“, bestätigt SC-Sportvorstand Christian Schwinn.







Artikel teilen

Artikel teilen