Das ist einer der spektakulärsten Spielerwechsel der jüngsten Vergangenheit in der Rhein-Nahe-Region: Jan Wingenter hat sich für einen Wechsel von den Blau-Weißen zu den Grün-Weißen entschieden.
Innerhalb der Fußball-Verbandsliga wechselt Jan Wingenter die Farben. Der Wallhäuser verlässt Eintracht Bad Kreuznach und schließt sich zur neuen Saison dem SV Alemannia Waldalgesheim an.„Wir freuen uns sehr, dass uns Jan zugesagt hat“, sagt Hans-Joachim Blum, der Vorstand Sport und Marketing der Alemannen.