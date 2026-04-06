Der Umbruch beim TuS Hackenheim geht weiter. In Jaden Dayton schafften es die TuS-Verantwortlichen nun sogar, einen Verbandsliga-Stammspieler für sich zu gewinnen. Die Verpflichtung von Jaden Dayton ist ein Transfer-Knaller.
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Die Verwunderung über den Abgang von Felix Hadamitzky zur SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein war kaum verraucht, da sorgte der Fußball-Landesligist TuS Hackenheim für einen positiven Wow-Effekt. Die Hackenheimer sicherten sich zur neuen Saison die Zusage von Jayden Dayton.