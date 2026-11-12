Mit der SG Rieschweiler stellt sich zwar der Tabellen-Vorletzte im Haag vor, aber auch eine Mannschaft, die drei ihrer sieben Punkte im Hinspiel gegen den SC Idar-Oberstein II geholt hat und zu deren Kader ein Weltmeister zählt.
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Nach dem großen Derby in der Verbandsliga gegen den VfR Baumholder ist der Fußball-Samstag im Haag beim SC Idar-Oberstein noch nicht vorbei. Etwa eine halbe Stunde nach dem Abpfiff im Hans-Dieter-Krieger-Stadion rollt die Kugel hinter der Sitzplatztribüne auf dem Kunstrasen weiter.