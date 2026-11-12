SC Idar II gegen Rieschweiler Ist Weltmeister Erik Durm im Haag am Start? Sascha Nicolay 12.11.2026, 14:12 Uhr

i Maxime Schwinn (Mitte) und der SC Idar-Oberstein II treffen am Samstag auf die SG Rieschweiler, zu deren Kader Weltmeister Erik Durm gehört. Klaus Castor

Mit der SG Rieschweiler stellt sich zwar der Tabellen-Vorletzte im Haag vor, aber auch eine Mannschaft, die drei ihrer sieben Punkte im Hinspiel gegen den SC Idar-Oberstein II geholt hat und zu deren Kader ein Weltmeister zählt.

Nach dem großen Derby in der Verbandsliga gegen den VfR Baumholder ist der Fußball-Samstag im Haag beim SC Idar-Oberstein noch nicht vorbei. Etwa eine halbe Stunde nach dem Abpfiff im Hans-Dieter-Krieger-Stadion rollt die Kugel hinter der Sitzplatztribüne auf dem Kunstrasen weiter.







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