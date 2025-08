Das fing ja gut an beim VfR Baumholder. Innenverteidiger Jonas Brenner musste wegen eines Kreislaufkollapses in der Kabine bleiben und für Abwehrkollege Dominic Schübelin war nach zwölf Minuten wegen Adduktorenprobleme schon wieder Feierabend. Beim Schlusspfiff bejubelte der VfR nach einem Auf und Ab trotzdem einen 2:1 (1:0)-Heimerfolg in der Fußball-Landesliga über den SV Rodenbach.

„Wir haben dann schon glücklich gewonnen, in Prozent waren wir der 51:49-Sieger“, resümierte VfR-Trainer Christian Schübelin nach der Partie. Trotz der personellen Rückschläge legte sein Team eine gute erste Halbzeit hin. Für den verletzten Dominic Schübelin zog der Coach Fabian Moorhead nach hinten und schickte Lucas da Silva ins Angriffszentrum. Dessen Schuss wehrte SVR-Schlussmann Maurice Marx ab, und aus dem Rückraum schoss Danny Lutz die Kugel über den Kasten (13.). Lutz legte 45 Minuten lang einen starken Auftritt im offensiven Mittelfeld hin und wurde in der 18. Minute nach vorheriger Balleroberung im Strafraum von Mattis Hauser von den Beinen geholt.

Niklas Alles setzte den Foulelfmeter rechts unten zur 1:0-Führung in den Kasten (18.). 120 Sekunden darauf traf Alles aus 20 Metern nur den Pfosten, und ein Schuss von Finn Kley rasierte das rechte Tordreieck (23.). Baumholder generierte durch aggressives Stören im Mittelfeld viele Ballgewinne, aber aus den daraus resultierenden Torchancen hätte mehr rausspringen müssen. Lutz scheiterte von der Strafraumgrenze an Marx (27.), und Lucas ballerte nach gutem Zuspiel von Lutz über den Kasten (32.).

Baumholders neue Nummer eins Marco Klein musste bis zum Pausenpfiff kaum einen Ball halten, bei der besten Möglichkeit der Gäste schoss Tadgh Howard das Spielgerät über den Querbalken (42.). „Wir haben bis Halbzeit guten Fußball gespielt, aber daraus zu wenig Tore gemacht“, fand auch Trainer Schübelin.

VfR Baumholder im zweiten Abschnitt unkonzentriert

Dagegen unkonzentriert und komplett neben sich stehend begannen seine Kicker den zweiten Abschnitt. Sämtliche Präsenz war verschwunden, und der Ball landete mehr beim Gegner als beim eigenen Mitspieler. Moorhead legte nach einem Einwurf im Strafraum den Rodenbacher Mittelstürmer Howard, der den fälligen Foulelfmeter sicher zum 1:1-Ausgleich versenkte (48.).

Danach lief beim VfR spielerisch wenig zusammen. Auch insgesamt fünf Freistöße um die 20-Meter-Marke wurden im gesamten Spielverlauf großzügig verschenkt, weil kein einziger Ball gefährlich in Richtung Tor flog. Vorne rannten sich die Angreifer fest – und Rodenbach profitierte von der steigenden Fehlerquote. Aber es gab auch Hoffnung für den VfR: Im Anschluss an eine Ecke von Alles köpfte der eingewechselte Raphael-Miguel Alkofer den Ball über die Torlatte (77.), und eine irre Schlussphase begann.

Fabian Moorhead verursacht zwei Elfmeter

Unglücksrabe Moorhead stoppte Jayden Stollings Dribbling wieder nur mit einem Foulspiel im Strafraum und verursachte den zweiten Elfmeter. Howard lief erneut an, aber Klein hechtete in die linke Ecke und wehrte den Strafstoß ab (84.). „Der war stark gehalten und hat uns die zweite Luft gegeben“, fand Schübelin. Kurz darauf flankte Joshua Fuchs überragend von der linken Seite vor den Kasten. Allkofer war zum richtigen Zeitpunkt eingelaufen und köpfte den Ball aus fünf Metern zum 2:1-Siegtreffer ins Netz (87.). „Eine super Flanke von Joshua und Miguel ist super in den Ball gelaufen“, freute sich Schübelin über die perfekte Kombination.

Es war der Lucky Punch, weil Lucas noch eine riesige Möglichkeit nicht nutzte (90.). „Ein Sieg beim Saisonstart ist immer ganz wichtig“, wusste Schübelin, was zählt. Für sein Team geht es mit einer Englischen Woche weiter. Bereits am Dienstag, 19 Uhr, im Pokal beim SV Winterbach und in der Meisterschaft am Freitag, 19 Uhr, beim SV Kirchheimbolanden.

VfR Baumholder – SV Rodenbach 2:1 (1:0)

VfR Baumholder: Klein – Fuchs, Antar, D. Schübelin (12. Lucas), Angel – Moorhead (85. Buchner), Gedratis, Alles, Allnoch (65. Tajik) – Lutz, Kley (71. Allkofer).

SV Rodenbach: Marx – Toco, K. Jung (83. Kehrer), Hauser, Bernd (74. S. Jung) – Röder, Gamber (58. Bachmann), Musolf (87. Heieck), Bekteshi, Stollings – Howard.

Schiedrichter: Jannis Kaufmann (Mainz).

Zuschauer: 146.

Besonderheit: VfR-Keeper Klein hält Foulelfmeter von Howard (83).

Tore: 1:0 Alles, (18. Foulelfmeter), 1:1 Howard, (48. Foulelfmeter), 2:1 Allkofer (87.)

Beste Spieler: Klein, Lutz – Howard, Toco.

Nächste Aufgabe für den VfR: Am Dienstag im Verbandspokal in Winterbach.