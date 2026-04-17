Die Freistellung von André Weingärtner und Gespräche über die (kurzfristige) Zukunft – eine turbulente Woche liegt hinter der SG Hüffelsheim. Am Sonntag soll der Fokus wieder auf dem Fußball liegen.
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Wer trainiert den Fußball-Verbandsligisten SG Hüffelsheim bis zum Saisonende? Diese Frage stellte sich nach der überraschenden Freistellung von Cheftrainer André Weingärtner. Abschließend ist sie auch noch nicht beantwortet. Zunächst einmal übernehmen die bisherigen Co-Trainer David Holste und Tim Müller.