Vorläufige Lösung gefunden Interimstrainer: Tim Müller coacht von der Seitenlinie Olaf Paare 17.04.2026, 09:22 Uhr

i Übernimmt mindestens am Sonntag die Trainer-Verantwortung bei der SG Hüffelsheim: David Holste coacht gemeinsam mit Tim Müller. Klaus Castor

Die Freistellung von André Weingärtner und Gespräche über die (kurzfristige) Zukunft – eine turbulente Woche liegt hinter der SG Hüffelsheim. Am Sonntag soll der Fokus wieder auf dem Fußball liegen.

Wer trainiert den Fußball-Verbandsligisten SG Hüffelsheim bis zum Saisonende? Diese Frage stellte sich nach der überraschenden Freistellung von Cheftrainer André Weingärtner. Abschließend ist sie auch noch nicht beantwortet. Zunächst einmal übernehmen die bisherigen Co-Trainer David Holste und Tim Müller.







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