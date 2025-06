Fair geht vor – heißt es so schön. Fair geht vor – das lohnt sich auch. Die Gewinner des Fair-Play-Wettbewerbs im Kreis Bad Kreuznach erhielten in Feilbingert stattliche Geldpreise.

Der Sportplatz in Feilbingert eignete sich perfekt für die Fair-Play-Ehrung des Fußballkreises Bad Kreuznach. Die Vereinsvertreter der ausgezeichneten Teams durften einer nach dem anderen durch die applaudierenden Besucher und die „Showtreppe“ hinunter zum Kreisvorstand spazieren. Den Applaus hatten sich die Vereine allemal verdient, schließlich ist Fair Play ein hohes Gut im Fußball.

„Ich lebe faires Verhalten vor und erwarte das Gleiche auch von meinen Spielern und unseren Vereinsmitgliedern“, erläuterte Robin Schmidt, der Spielertrainer des TSV Hargesheim II. Sein Team brachte das Kunststück fertig, zum dritten Mal in Folge die größte aller Wertungsklassen zu gewinnen, die der jeweils rund 30 B-Klassen-Teams – mit Sicherheit kein Zufall. „Wenn es nach mir geht, könnte der Wettbewerb auch noch ausgeweitet werden und eine noch größere Bedeutung erhalten“, sagte Schmidt.

„Die Summe für den Gewinn des Fair-Play-Preises ist ein schöner Obolus für unsere Mannschaftskasse.“

Jörn Zillmann

Doch auch so erfreut sich der Fair-Play-Wettbewerb großer Beliebtheit, was sicher auch den stattlichen Geldsummen geschuldet ist, die die Volksbank Rhein-Nahe-Hunsrück ausschüttet. „Mehr als 3000 Euro sind es auch in diesem Jahr wieder, und das schon zum elften Mal in Folge“, lobte Thomas Dubravsky, der Vorsitzende des Fußballkreises, die gute Zusammenarbeit mit dem Geldinstitut.

„Die Summe für den Gewinn des Fair-Play-Preises ist ein schöner Obolus für unsere Mannschaftskasse“, bestätigte Jörn Zillmann, Abteilungsleiter des VfL Fürfeld und Torwart der SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein. „Mein Dankeschön geht deshalb an unseren Spielertrainer Maurice Fischer. In seinen beiden Trainerjahren bei uns haben wir jeweils gewonnen. Das zeigt seinen Charakter als Trainer und wie er seine Einstellung dem Team gegenüber rüberbringt“, erklärte Zillmann.

Zudem fiel auf, dass viele in der Tabelle erfolgreiche Teams auch im Fair-Play-Wettbewerb vorne lagen. Das galt unter anderem für die Meister SG Hüffelsheim, SV Winterbach und SG Weinsheim III. Für das beste Ergebnis aller Teams sorgten jedoch die Frauen des VfL Nußbaum. Sie kassierten in zwölf Spielen nur eine einzige Gelbe Karte. Die ausgezeichneten Teams in der Übersicht:

Wertungsgruppe 1 (Verbandsliga/Landesliga): 1. SG Hüffelsheim, 2. SG Meisenheim/Desloch/Lauschied, 3. FC Schmittweiler-Callbach.

Wertungsgruppe 2 (Bezirksliga): 1. SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein, 2. SV Winterbach, 3. TSG Planig.

Wertungsgruppe 3 (A-Klasse Bad Kreuznach): 1. TuS Hackenheim II, 2. SG Soonwald, 3. FC Bad Sobernheim.

Wertungsgruppe 4 (B-Klassen Bad Kreuznach 1 und 2): 1. TSV Hargesheim II, 2. SG Soonwald II, 3. SG Weinsheim II.

Wertungsgruppe 5 (C-Klassen Bad Kreuznach 1 und 2): 1. SG Weinsheim III, 2. Kreuznacher Kickers II und SV Medard II.

Sonderpreis Frauen: VfL Nußbaum.