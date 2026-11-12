Winterbacher Personalprobleme In Rodenbach steht Ritt auf der Rasierklinge an Olaf Paare 12.11.2026, 12:28 Uhr

i Will seine starke Form auch in Rodenbach unter Beweis stellen: Der Winterbacher Niklas Secker (schwarzes Trikot, im Duell mit den Meisenheimern Leon Bock und Mika Maurer) blüht seit Wochen auf. Edgar Daudistel

Nach der Überraschung ist vor der nächsten schweren Aufgabe: Der SV Winterbach möchte den Schwung aus Desloch mit nach Rodenbach nehmen.

In der Vorsaison mussten die Landesliga-Fußballer des SV Winterbach bis zum letzten Spieltag um den Klassenverbleib zittern. Nun haben sie nach der Hinrunde bereits elf Zähler Vorsprung auf einen potenziellen Abstiegsrang. Das klingt nach vielen Jahren im Auf- und Abstiegskampf mal nach einer stressfreien Rückrunde für den SVW-Vorsitzenden Michael Höft und seine Mitstreiter.







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