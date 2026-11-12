Nach der Überraschung ist vor der nächsten schweren Aufgabe: Der SV Winterbach möchte den Schwung aus Desloch mit nach Rodenbach nehmen.
Lesezeit 1 Minute
In der Vorsaison mussten die Landesliga-Fußballer des SV Winterbach bis zum letzten Spieltag um den Klassenverbleib zittern. Nun haben sie nach der Hinrunde bereits elf Zähler Vorsprung auf einen potenziellen Abstiegsrang. Das klingt nach vielen Jahren im Auf- und Abstiegskampf mal nach einer stressfreien Rückrunde für den SVW-Vorsitzenden Michael Höft und seine Mitstreiter.