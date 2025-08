Wie die Fußballer der TuS Marienborn in der Nachspielzeit um jede Sekunde kämpften, auch mit dem Schiedsrichter um den Abpfiff feilschten, zeigte eines: Sie konnten mit dem 2:2 (1:2) bei der SG Hüffelsheim sehr gut leben. Im Umkehrschluss muss festgehalten werden: Der Verbandsliga-Aufsteiger hätte mehr verdient gehabt als einen Punkt. Aber er belohnte sich nicht für eine starke Auftakt-Leistung.

„Alleine in der Nachspielzeit haben wir den Ball dreimal scharf in die Mitte gepasst, verpassen dann aber den letzten Schritt, um das Tor zu machen“, erklärte SGH-Trainer André Weingärtner. Stimmt, das 3:2 lag nicht nur einmal in der Luft, zumal die Hüffelsheimer mit einem Mann mehr agierten. Marc Beck hatte die Gelb-Rote Karte (82.) gesehen, weil ihm zum wiederholten Male Tim Reidenbach entwischt war und er den Hüffelsheimer per Foul stoppen musste. Reidenbach und sein neuer Sturmpartner Simon Scherer machten ein klasse Spiel, waren extrem beweglich und zielstrebig. „Wie sich die beiden aufgerieben haben und viele tiefe Wege gegangen sind, das war bemerkenswert“, sagte Mitspieler Johannes Balzer anerkennend.

„Es hat großen Spaß gemacht, jetzt auch mal in der Verbandsliga zu spielen, auch wenn ich vor dem Spiel schon sehr angespannt war.“

Johannes Balzer

Balzer hatte sein Fußballerleben größtenteils in der Landesliga verbracht, ehe er wenige Tage vor seinem 39. Geburtstag am Dienstag dann doch die Verbandsliga erobern durfte und über den rechten Flügel mächtig Dampf machte. „Es hat großen Spaß gemacht, jetzt auch mal in der Verbandsliga zu spielen, auch wenn ich vor dem Spiel schon sehr angespannt war“, erzählte Balzer, den Weingärtner in sein Lob inkludierte: „Tim Reidenbach und Simon Scherer waren super, aber auch die Spieler um sie herum waren stark. Unsere gesamte Offensive hat das gut gelöst, auch Cedric Lind, als er hereingekommen ist.“ Lind ersetzte früh Christian Hahn, der mit einem Cut unter dem Auge vom Feld musste.

Hüffelsheim - Marienborn Klaus Castor Hüffelsheim - Marienborn Klaus Castor Hüffelsheim - Marienborn Klaus Castor Hüffelsheim - Marienborn Klaus Castor Hüffelsheim - Marienborn Klaus Castor Hüffelsheim - Marienborn Klaus Castor Hüffelsheim - Marienborn Klaus Castor Hüffelsheim - Marienborn Klaus Castor 1 / 8

Lind, Aufstiegskapitän der SGH, hatte zu Spielbeginn auf der Bank Platz nehmen müssen, auch weil in Scherer, Nik Rosenbaum und Elias Ludwig drei hochkarätige Feld-Zugänge ihre Premiere feierten. Neben Lind saß auf der Bank auch überraschend Jan-Niklas König, der bisher die unangefochtene Nummer eins war und immer spielte. Für ihn hütete Mark Becker das Tor und feierte sein Verbandsliga-Comeback. Bei Eintracht Bad Kreuznach hatte er ja schon einige Jahre zwischen den Pfosten in der Beletage des Südwestens gestanden. Weingärtner begründete die Entscheidung damit, dass Becker in keiner Trainingseinheit gefehlt habe, während König in der Vorbereitung zwei Wochen im Urlaub weilte. „Bei uns darf jeder Urlaub machen, mit solchen Entscheidungen kann ich die Spieler dann aber ein bisschen kitzeln“, sagte der Coach und fügte an: „Die Entscheidung ist aber nicht in Stein gemeißelt, wir werden ohne klare Nummer eins die Saison bestreiten.“

„Mir hat total gut gefallen, wie kontrolliert wir da gespielt haben, wie dominant.“

André Weingärtner

Diese Aussage lässt sich auch auf zahlreiche Feldpositionen übertragen. Scherer und Reidenbach zeigten allerdings, dass sie gewillt sind, viel Spielzeit im Sturm zu ergattern. Am ersten Hüffelsheimer Verbandsliga-Tor waren beide beteiligt. Mostafa El-Haiwan hatte mit zwei starken Bewegungen im Mittelfeld Platz geschaffen und den Ball auf Reidenbach gespielt, der direkt weiterleitete, und Scherer ließ sich die Chance frei vor dem Torwart nicht nehmen (14.). Auch beim 2:1 (45.) war der ehemalige Schmittweilerer gut freigespielt worden. Dass er noch zwei Gegenspieler vor sich hatte, war ihm schnuppe. Er setzte sich klasse durch und schloss noch schärfer ab.

Zwei Gründe gab es, warum es nicht reichte zum verdienten Dreier. Die Hüffelsheimer hatten nach den Treffern ihre besten Phasen, legten aber kein weiteres Tor nach. Vor allem die 20 Minuten nach der Pause waren beeindruckend. „Mir hat total gut gefallen, wie kontrolliert wir da gespielt haben, wie dominant“, lobte Weingärtner. Speziell Rosenbaum taute nun auf und dirigierte die SGH. Der zweite Grund lag in der Effektivität der Gäste. „Sie hatten zwei freie Schussmöglichkeiten und haben beide genutzt“, erkannte Weingärtner. In der Tat: Felix Schwab (24.) und Luka Baljak (73.) trafen jeweils sehenswert aus der Distanz. „In der Landesliga wäre das Spiel 2:0 oder 2:1 ausgegangen, weil dort die Gegner nicht diese individuelle Qualität haben, aus zwei solchen Positionen zwei Tore zu machen“, analysierte Balzer. Das erste Gegentor hatte aber auch einen Lerneffekt. Es zeigte, was aus einer Tändelei im Mittelfeld entstehen kann, als Tim Müller den Ball verlor. Anschließend gab es zwar noch Möglichkeiten zu klären, am Ende der Fehlerkette stand aber das Gegentor aus dem Nichts. „Mir hat die Reaktion meiner Spieler nach dem Spiel im Kreis gefallen. Bei allen gingen die Köpfe runter, alle waren enttäuscht, alle haben gemerkt, dass mehr drin war. Das ist die richtige Einstellung“, sagte Weingärtner.

„Die Hüffelsheimer werden ihren Weg in der Verbandsliga gehen. Sie haben einen klaren Plan.“

Toni Serratore

„Wir sind mit dem 2:2 sehr zufrieden“, gestand Toni Serratore, Ex-Kapitän von Hassia Bingen und seit vielen Jahren bei der TuS Marienborn, ein. Er fügte anerkennend an: „Die Hüffelsheimer werden ihren Weg in der Verbandsliga gehen. Ich habe lange unter André gespielt, weiß, was er für ein guter Trainer ist. Die Hüffelsheimer haben einen klaren Plan.“ Auch bei den Gastgebern selbst wich nach ein paar Minuten die Enttäuschung der Zuversicht. „Das war ein guter Auftakt“, sagte Balzer. Und Weingärtner stellte fest: „Intensität, Physis, spielerische Akzente, vieles hat gepasst, nur eben das Ergebnis nicht.“

SG Hüffelsheim: Becker – Mörbel, Hermann, Ludwig – Müller – Balzer (69. Scheick), Rosenbaum, Hahn (44. Lind) – El-Haiwan (77. Frisch) – Scherer, Reidenbach.

So geht’s weiter: am Mittwoch, 19 Uhr, im Verbandspokal bei der SG Weinsheim und in der Verbandsliga am Samstag, 17 Uhr, beim SV Steinwenden.