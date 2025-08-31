Die verrückten fünf Minuten vor der Pause passten zu einem Landesliga-Derby, das abwechslungsreich, spannend und kurzweilig die 250 Zuschauer am Felseneck erfreute. Die Fußballer des TuS Hackenheim hatten in der entscheidenden Spielphase und am Ende die Nase vorn und bezwangen den FC Schmittweiler-Callbach mit 5:3 (4:1).

Mit 2:1 führten die Hackenheimer nach 40 Minuten, als auf einmal der FCS seine komplette Offensivwucht auspackte. Nach einem starken Solo zog Justus Rech scharf und aus kurzer Distanz ab, doch der Hackenheimer Ersatzkeeper Pascal Pies, eigentlich Sportlicher Leiter des TuS, bekam noch die Finger dran – eine herausragende Parade. Er war auch wenige Augenblicke später bei einem scharfen Freistoß von Aurel Rech zur Stelle. Machtlos war Pies, als Yannick Naujoks nach einem Fehlpass von Jasper Brede völlig frei vor ihm auftauchte, doch der Ball landete knapp neben dem Pfosten, und auch Aurel Rech rutschte vorbei. Das waren unter dem Strich drei Riesen-Chancen zwischen der 41. und 44. Minute – mindestens 2:2 hätte es zur Halbzeit stehen müssen, doch es ging mit einem 4:1 für die Hackenheimer in die Pause, weil diese ihre beiden folgenden Chancen eiskalt nutzten.

„Niklas Schneider war mal wieder unfassbar stark. Das war der alte Niklas, den wir da gesehen haben.“

Tim Hulsey

Nach einer Flanke von Laurenz Bubach stand Tim Hulsey mutterseelenallein am Fünfmeterraum und hatte wenig Mühe, auf 3:1 zu stellen. Kurz darauf griffen die Hackenheimer erneut über ihre rechte Seite an. Dieses Mal spielte Hulsey seinen Kumpel Niklas Schneider an, der aus spitzem Winkel einen Hammer auspackte – 4:1. Der Torjubel erfolgte dann schon in der Pause, denn es wurde nicht mehr angepfiffen.

„Ich sage ja ganz oft, dass sich Fußballspiele in kleinen Momenten entscheiden. Und das war der beste Beweis dafür. Wir bekommen das 2:2 nicht und erzielen im Gegenzug zwei Treffer. Das war so ein Moment, den wir auf unsere Seite gezogen haben“, sagte TuS-Spielertrainer Hulsey, der lobte: „Niklas Schneider war mal wieder unfassbar stark. Das war der alte Niklas, den wir da gesehen haben.“ Sein Gegenüber, FCS-Trainer Murat Yasar, monierte die Mithilfe seiner Mannschaft bei den Gegentoren: „Wir waren fußballerisch da, haben ganz vieles richtig gemacht, aber wir haben dilettantisch verteidigt. Bei vier der fünf Gegentore können wir klar klären, verlieren aber wieder den Ball und machen es dem Gegner damit einfach.“ Als Beispiel nannte er Hulseys 3:1. „Da waren wir viel zu sorglos, nicht so gallig und giftig, wie wir das schon gewesen sind in dieser Saison“, haderte Yasar.

Wer nun meinte, die Schmittweilerer würden an dem Doppelschlag vor der Pause zerbrechen, der irrte gewaltig. Die Gäste nutzten die Pause, um sich mental zu erholen, und hielten in der zweiten Hälfte an ihrem Offensivplan fest. Die Gebrüder Rech waren dabei die Ankerakteure, dirigierten die Angriffe. Auch der früh eingewechselte Dennis Köhler – in Fabian Boppel verletzte sich der nächste Stammspieler des FCS schwer – hatte einige gefährliche Ideen im Angebot. Mit dem 2:4 in der 49. Minute waren die Gäste auch direkt wieder im Spiel. Aurel Rech spielte einen scharfen Pass auf Naujoks, der Oliver Gäns entwischte und wenig Mühe hatte, einzuschieben. Die schnelle Hackenheimer Antwort stützte die Yasar-Kritik an seiner Hintermannschaft. Nico Schmidt und Akif Besler hätten jeweils unkompliziert klären können, agierten aber zu zögerlich. Die Hackenheimer blieben aufmerksam, über Hulsey und dem überzeugenden Deniz Dasli landete der Ball bei Henrik Sperling, dessen abgefälschter Schuss den alten Abstand wieder herstellte (53.).

Joker bringen Körperlichkeit ins Spiel

Die Schmittweilerer ließen aber nicht locker, nach tollem Solo von Justus Rech musste Aurel Rech nur noch eindrücken (62.). Eine halbe Stunde blieb ihnen, um die Partie noch spannender zu machen, doch diese halbe Stunde war die ereignisärmste der gesamten Partie. Die Hackenheimer schafften es nun, den Gegner weiter vom Tor wegzuhalten – selbst in Unterzahl, als Hulsey für zehn Minuten runter musste, weil er die Ausführung eines Freistoßes unterband. Die Hackenheimer Stabilität in dieser Phase lag auch an den Einwechslungen der körperlich präsenten Julius Oertel, Pierre Merkel, Jannik Erbach und Felix Hadamitzky, die Aurel Rech weniger Bewegungsfreiheit ließen.

Der Schmittweilerer Kapitän war auch der Ausgangspunkt zur Führung gewesen. Er schnippelte einen Freistoß flach um die Mauer herum. Von Pies und dem Pfosten prallte der Ball nach vorne. Paul Haßinger staubte ab (14.). „Wir sind nicht gut ins Spiel gekommen, haben die Freistöße verursacht, die wir eigentlich vermeiden wollten. Die Schmittweilerer lagen da folgerichtig vorne“, sagte Hulsey. Doch sein Team wachte auf, nahm das Heft in die Hand. Sehr agil zeigte sich auf der rechten Seite Niklas Wollmann, der einige starke Flankenläufe ansetzte und an den ersten beiden TuS-Treffern maßgeblich beteiligt war. Ein solcher Vorstoß sorgte für eine Ecke, die nach einem Fehler von Milan Klein vor Dasli landete, der den Ball über die Linie drückte (23.). FCS-Torwart Christian Koch, der den urlaubenden Jakob Hill vertrat, monierte, zuvor von Dasli geblockt worden zu sein. In der 30. Minute standen sich beide wieder gegenüber. Daslis Freistoß boxte Koch aus dem Eck. Der Ball landete erneut beim TuS-Spieler, der hinaus legte auf Wollmann, der zielgenau flankte. Schneider flog heran und köpfte den Ball zum 2:1 ein.

„Wir haben mehr Fußball gezeigt als der Gegner, auch weil wir trotz der Jugendlichkeit unserer Spieler reifer waren.“

Murat Yasar

„Wir haben erneut fünf Tore geschossen und damit zwei Heimspiele in Folge gewonnen. Das ist das Positivste“, bilanzierte Hulsey und fügte an: „Wir waren oft einen Schritt zu spät. Ich hätte mir gewünscht, dass wir auch in der zweiten Hälfte souveräner, klarer auftreten. Aber ich möchte unsere Leistung jetzt auch nicht schlechtreden. Und eigentlich ist es ja ganz gut, dass du die Punkte hast und trotzdem weißt, dass du dich verbessern kannst.“ Yasar schwankte in seiner Analyse: „Wir haben das Spiel aufgrund der Defensivprobleme verloren, obwohl wir eigentlich alles im Griff hatten. Wir haben mehr Fußball gezeigt als der Gegner, auch weil wir trotz der Jugendlichkeit unserer Spieler reifer waren.“

TuS Hackenheim – FC Schmittweiler-Callbach 5:3 (4:1)

TuS Hackenheim: Pies – Gäns, Protzel, Sadeghi – Wollmann (84. Hadamitzky), Dasli, Sperling – Hulsey (82. Erbach), Brede (63. Oertel), Menger (33. Bubach) – Schneider (74. Merkel).

FC Schmittweiler-Callbach: Koch, Klein, Besler, Renner, Schmidt, F. Boppel (36. Köhler) – Haßinger, J. Rech – Petrov, A. Rech, Naujoks (72. Barraud).

Schiedsrichter: Hofmann (Bodenheim).

Zuschauer: 250.

Tore: 0:1 Haßinger (14.), 1:1 Dasli (23.), 2:1 Schneider (30.), 3:1 Hulsey (45.), 4:1 Schneider (45.), 4:2 Naujoks (49.), 5:2 Sperling (53.), 5:3 A. Rech (62.).

Zeitstrafe: Hulsey (69.).

Beste Spieler: Dasli, Schneider, Wollmann – J. Rech, A. Rech.

So geht’s weiter: Der TuS spielt am Sonntag, 16 Uhr, beim SV Hermersberg, der FCS am Samstag, 17.30 Uhr, gegen den TSC Zweibrücken.