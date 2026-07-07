Trauer um Heinrich Werkheiser In den 50er-Jahren das Herz der Eintracht Hansjörg Rehbein 07.07.2026, 12:39 Uhr

i Anlässlich seines 90. Geburtstags im Oktober 2023 erinnerte Heinrich Werkheiser an die legendären Eintracht-Zeiten in den 1950er-Jahren. Nun ist er verstorben. Hansjörg Rehbein

Ein Angebot des 1. FC Nürnberg hat er ausgeschlagen und blieb seiner Eintracht Bad Kreuznach treu. Im Alter von 92 Jahren ist in Heinrich Werkheiser ein legendärer Fußballer verstorben.

„Die Erde hat einen Mittelläufer verloren.“ Bei der Trauerfeier verabschiedete Pfarrerin Katy Christmann in Heinz „Heinrich“ Werkheiser einen großen Fußballer der SG Eintracht Bad Kreuznach, der im Alter von 92 Jahren verstorben ist. Heinrich Werkheiser war in den 1950er-Jahren das Herz in der legendären Läuferreihe (Mittelfeld) in der Oberliga Südwest, in der sich die SG Eintracht mit den Roten Teufeln um Fritz Walter heiße Kämpfe an der ...







Artikel teilen

Artikel teilen