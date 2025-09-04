Torjäger, spielender Co-Trainer – Jannik Kern hat die Erfolgsgeschichte der SG Hüffelsheim mitgeschrieben. Doch nun hat er sich verabschiedet. Von weiteren Pokalerfolgen darf die SGH dagegen weiter träumen.

An einem Torjäger festzuhalten, auch wenn der die eine oder andere Chance versemmelt, kann sich auszahlen. Das bewiesen André Weingärtner, Trainer der SG Hüffelsheim, und sein Stürmer Tim Reidenbach beim 3:1 (1:1)-Pokalsieg beim Fußball-Landesligisten SVW Mainz.

„Tim hatte vor dem Tor den einen oder anderen unglücklichen Moment. Aber so ist das mit Torjägern, irgendwann platzt der Knoten, und dann fällt nicht nur ein Treffer, sondern gleich ein zweiter hinterher“, sagte Weingärtner über das 2:1 (68.) und 3:1 (78.) von Reidenbach. Der SGH-Trainer ergänzte: „Das war das erwartete Spiel bei einem starken Gegner und auf einem schwer zu bespielenden Platz.“

Ludwig muss schon früh wieder runter

Die Hüffelsheimer hatten zwar viel Ballbesitz und übten viel Dominanz aus. Doch dem 1:0 von Mostafa El-Haiwan (20.) wollte kein zweiter Treffer folgen. Zudem setzten die Weisenauer auf Entlastung über einen körperlich agierenden Spieler, der Elias Ludwig immer wieder in Sprintsituationen zwang. Ludwig war gerade erst von einer Verletzung genesen und musste mit einer neuen Blessur nach 33 Minuten wieder runter. Kurz zuvor hatte Mao Koyama auf 1:1 gestellt.

„Und dann hat sich bei all unserer Überlegenheit ein typisches Pokalspiel entwickelt, in dem du höllisch aufpassen musstest“, berichtete Weingärtner. Er spielte die komplette Breite seines Kaders aus, schob in Niclas Mörbel, Christian Hahn, Simon Scherer und Tim Müller frühzeitig viel Qualität nach. „Am Ende haben Ergebnis, Spielverlauf und Leistung gepasst. Ich war zufrieden“, bilanzierte Weingärtner und fügte an: „Vor allem deshalb, weil uns der Pokalwettbewerb sehr wichtig ist und wir uns schon jetzt auf die nächste Runde freuen.“ Am 1. Oktober steigt das Achtelfinale, das am Montag, 15. September, ausgelost wird.

Baier leidet am Pfeiffer-Drüsenfieber

Dann ist der TuS Steinbach nicht mehr dabei, der am Mittwoch gegen den FV Dudenhofen mit 2:5 unterlag. In Steinbach treten die Hüffelsheimer am Sonntag um 15.15 Uhr um Verbandsliga-Punkte an und wollen ihre gute Startbilanz – zehn Zähler aus fünf Partien – ausweiten. Die Gastgeber sind noch sieglos, aber sicher nicht zu unterschätzen. Das weiß Weingärtner aus eigener Erfahrung. Sein erstes Auswärtsspiel als SGH-Trainer im März 2024 führte ihn nach Steinbach. Die Gastgeber siegten mit 2:1 und wurden Meister. Ein Jahr später folgten die Hüffelsheimer, die aber im Vergleich zu damals und auch im Vergleich zur vergangenen Saison mit einer ganz anderen Intensität und Power agieren.

Weingärtner wird erneut die Kaderbreite nutzen. Nicht mehr zum Aufgebot der Hüffelsheimer gehört derweil Jannik Kern. Der frühere Co-Trainer und Torjäger hat sich aus unterschiedlichen Gründen (gesundheitliche Probleme, Nachwuchs, Selbstständigkeit) verabschiedet. Zudem fallen Tom Baier (Pfeiffer-Drüsenfieber) und Manuel Hohmann (Fußverletzung) aus.

SG Hüffelsheim: König – Ludwig (33. Mörbel), Hermann, Scheick, Balzer (60. Hahn) – Schmidt – Krafft, Rosenbaum, El-Haiwan (77. Müller) – Frisch (60. Scherer), Reidenbach (82. Lind).