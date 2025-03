Da soll und da muss auch etwas gehen: Fußball-Landesligist TuS Hackenheim tritt am Sonntag um 15 Uhr beim SV Hinterweidenthal an. „Die Vorzeichen sind gut, aber wir müssen diese Vorzeichen auf dem Platz auch für uns nutzen“, sagt Tim Hulsey, der Spielertrainer der Hackenheimer. Er fügt an: „Der Gegner steht hinter uns, und das sollte auch so bleiben.“

Positiv stimmt den Hackenheimer Coach die eigene Personallage: Niklas Wollmann, Jannik Erbach und Henrik Sperling sind wieder fit. „Das ist das richtige Spiel für Henrik, der vor seiner Erkrankung eine sehr gute Vorbereitung gespielt hat und immer fleißig ist. Er beginnt“, sagt Hulsey. Zudem passte die Trainingswoche. „Wir sind total fokussiert, die maximale Punktausbeute zu holen, zumal ich auch mit unseren beiden Unentschieden bisher nicht unzufrieden bin“, erklärt Hulsey. Nicht zu vergessen: SV-Torjäger Felix Burkhard sah zuletzt Rot. „Das Spiel ist auf ihn zugeschnitten. Fehlt er, könnte uns das helfen“, sagt Hulsey.