Die Situation des TuS Hackenheim in der Fußball-Landesliga lässt sich schwer einschätzen. Dem Team ist einiges zuzutrauen, doch es muss sein Potenzial auch auf die Wiese bekommen. Das gilt auch für den Start in Hinterweidenthal.

Der Schock der klaren Pokalniederlage gegen die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied ist verdaut. „Mein Blick ging schon direkt nach dem Abpfiff in Richtung Hinterweidenthal“, sagt Tim Hulsey, der Coach des TuS Hackenheim, der mit seinem Team am Sonntag um 15 Uhr zum ersten Saisonspiel in der Fußball-Landesliga in der Westpfalz antritt.

„Ich bin grundsätzlich mit der Vorbereitung zufrieden. So sind beispielsweise alle verletzungsfrei durchgekommen“, erklärt Hulsey und ergänzt nachdenklich: „Vielleicht müssen wir etwas die Erwartungshaltung anpassen.“ Mit dem Einstieg von Pierre Merkel war Euphorie rund ums Felseneck entstanden. „Es geht für uns einfach darum, ein bestmöglicher Landesligist zu sein. Und damit wollen wir in Hinterweidenthal beginnen“, sagt der Hackenheimer Trainer.

Michael Gilles fällt länger aus

Dabei muss er auf einige wichtige Akteure verzichten. Kapitän Chris Menger ist nach einer Roten Karte, die er im letzten Saisonspiel erhalten hat, in den ersten beiden Partien der neuen Saison gesperrt. Zudem bereitet Michael Gilles Sorgen. Bei ihm ist eine alte Verletzung aufgebrochen. Er muss einige Zeit pausieren, um schmerzfrei zu werden. Zudem befindet sich Deniz Dasli im Urlaub. Für ihn steigt Jörg Maier in den Bus nach Hinterweidenthal. „Mit Jörg können wir Deniz gut ersetzen“, erklärt Hulsey.

Die Gastgeber verfügen über ein sehr eingespieltes Team, ihre Fluktuation ist Jahr für Jahr sehr gering. „Das wird das Team sein, auf das wir schon häufiger getroffen sind“, weiß Hulsey, der aber in erster Linie auf seine eigene Mannschaft schaut und sagt: „Ich möchte eine Mannschaft sehen, die alles raushaut, die mit vielen Emotionen und vor allem mit ganz viel Herzblut antritt. Dann kommt alles andere von alleine.“ Zudem müssen die individuellen Fehler in der Defensive minimiert werden. Schließlich sorgten die maßgeblich für die Enttäuschung im Pokal.