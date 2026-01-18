Personalien des TuS Hackenheim Hulsey und Merkel bleiben und holen Zugpferd Schywalski Olaf Paare 18.01.2026, 11:47 Uhr

i Zwischen die beiden passt auch in Zukunft kein Blatt Papier: Tim Hulsey (links) und Pierre Merkel coachen weiterhin den Landesligisten TuS Hackenheim. Klaus Castor

Der TuS Hackenheim hat zahlreiche Zukunftsentscheidungen getroffen und mit den Zusagen von Trainern und Spielern ein Statement gesetzt. Die Botschaft ist eindeutig: Am Felseneck wird auch in den nächsten Jahren ambitionierter Fußball geboten.

Mit einem Paukenschlag wurden die Trainerverlängerungen beim Fußball-Landesligisten TuS Hackenheim garniert. Dass Tim Hulsey, Pierre Merkel und Christoph Wilhelm weiter am Felseneck tätig sein werden, ist das eine. Dass gleichzeitig aber in Noel Schywalski und Alexander Merk zwei hochtalentierte Spieler verpflichtet wurden, ist das andere.







