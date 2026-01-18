Der TuS Hackenheim hat zahlreiche Zukunftsentscheidungen getroffen und mit den Zusagen von Trainern und Spielern ein Statement gesetzt. Die Botschaft ist eindeutig: Am Felseneck wird auch in den nächsten Jahren ambitionierter Fußball geboten.
Lesezeit 4 Minuten
Mit einem Paukenschlag wurden die Trainerverlängerungen beim Fußball-Landesligisten TuS Hackenheim garniert. Dass Tim Hulsey, Pierre Merkel und Christoph Wilhelm weiter am Felseneck tätig sein werden, ist das eine. Dass gleichzeitig aber in Noel Schywalski und Alexander Merk zwei hochtalentierte Spieler verpflichtet wurden, ist das andere.