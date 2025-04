Acht Spiele stehen dem TuS Hackenheim noch bevor. Sechs Spiele gegen direkte Konkurrenten im Abstiegskampf werden eingerahmt von den Duellen mit den Titelaspiranten SG Hüffelsheim am Samstag und dem TuS Hohenecken am letzten Spieltag.

Ist die SG Hüffelsheim schon wieder so gefestigt, dass sie ein packendes Derby unbeschadet übersteht? Diese Frage steht über dem Landesliga-Duell zwischen den Fußballern der SG Hüffelsheim und des TuS Hackenheim, das am Samstag um 18 Uhr am Hüffelsheimer Palmenstein angepfiffen wird.

„Ich bin überzeugt, dass wir unsere Delle überwunden haben“, sagt André Weingärtner, der Trainer der SGH, und ergänzt: „Eine Delle, die mich auch gar nicht überrascht hat, denn die gehört zu solch einer Saison dazu. Es war doch klar, dass niemand 30 Spiele macht und alle gewinnt. Ich bin mit unserer Punktausbeute bis dahin auch sehr zufrieden.“ Das darf er durchaus sein. 54 Zähler nach 22 Spielen können sich sehen lassen. Doch war das 1:0 in Hinterweidenthal wirklich der Wendepunkt nach zuvor drei Partien ohne Dreier? „Ja, solch ein Spiel haben wir einfach mal gebraucht. Da hatten wir auch mal das Glück auf unserer Seite und haben am Ende auch wieder gewonnen“, antwortet Weingärtner. Seine Spieler müssen die Überzeugung ihres Coaches am Samstag über 90 Minuten auf den Platz bringen.

„Die Hackenheimer werden wieder kratzen und beißen.“ André Weingärtner

Und das gegen einen Gegner, der die Hüffelsheimer fordern wird. Auch der TuS Hackenheim hat in der Vorwoche einen Negativtrend mit einem Sieg gegen den FC Schmittweiler beendet. Die Hackenheimer haben zudem die individuelle und mannschaftliche Qualität, die Hüffelsheimer zu ärgern. Der TuS Hohenecken, der große Kontrahent der Hüffelsheimer um die Meisterschaft, lässt grüßen. Dem Team aus Kaiserslautern brachte der TuS schließlich die einzige Heimniederlage bei. „Schon im Hinspiel haben uns die Hackenheimer alles abverlangt. Sie werden wieder kratzen und beißen“, erwartet Weingärtner.

Tim Hulsey, der Übungsleiter der Hackenheimer, strahlt Zuversicht aus: „Ich traue meiner Mannschaft alles zu. Mit dem Sieg über die Schmittweilerer ist der Glaube an uns zurück, und auch der Glaube, am Samstag zu überraschen, ist zu spüren. Damit das klappt, müssen wir aber sehr viel richtig machen.“ Vor allem auf die kleinen Dinge wird es ankommen, beispielsweise, die richtigen Zweikämpfe zu gewinnen. Oder auch auf die Effizienz. Die frühe Führung gegen den FCS verlieh dem Team in den folgenden Minuten Flügel, in Hüffelsheim könnte ein frühes Tor auch beim Gegner etwas auslösen.

Pechvogel Kern fällt erneut aus

Allerdings schlagen mal wieder Personalsorgen durch. „Ich hätte an meinem Team nichts verändert. Aber das geht leider nicht, weil zwei Spieler nicht da sind, das steht bereits lange fest“, berichtet der TuS-Coach und fügt an: „Doch die, die zuvor nicht gespielt haben, können mir nun zeigen, dass sie es verdient haben zu spielen.“ Niklas Wollmann, Julius Oertel und Laurenz Bubach könnten sich angesprochen fühlen. Nicht planen kann Hulsey mit seinem Trainerpartner Niklas Schneider, der eine Rotsperre absitzt. Bei den Hüffelsheimern muss Pechvogel Jannik Kern nach überstandenem Kreuzbandriss erneut aussetzen, dieses Mal plagt ihn eine Achillessehnenreizung. Der Rest des SGH-Kaders steht aber zur Verfügung und ist gefordert.