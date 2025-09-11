Kerb, Fußball und ein wichtiges Spiel: Wie der TuS Hackenheim die Stimmung im Dorf nutzen will, um gegen die TSG Trippstadt zu punkten – trotz eines wichtigen Ausfalls.

Kerb ist nur ein Mal im Jahr – das gilt auch für Hackenheim und das Kerbespiel am Samstag um 18 Uhr gegen die TSG Trippstadt. „Solch ein besonderes Spiel, wenn ein Fest im Ort ist, kann noch einmal ein paar Prozent mehr herauskitzeln“, sagt Tim Hulsey, der Trainer des Fußball-Landesligisten TuS Hackenheim, und ergänzt: „Es wäre klasse, wenn ganz viele Hackenheimer an solch einem Abend vor dem Kerbegang noch zu uns kommen und uns unterstützen würden. Das wäre ein tolles Zeichen der Verbundenheit der Hackenheimer mit ihren Fußballern. Und uns würde das sicher auch noch einmal helfen.“

In Hermersberg erlebten die Hackenheimer am vergangenen Sonntag, was ein Kerbespiel auslösen kann. Die Pfälzer begrüßten 500 Zuschauer, die mächtig Radau machten und ihr Team anfeuerten. Der TuS nahm trotzdem einen Punkt mit nach Hause, den er nun gegen die Trippstädter vergolden möchte. Hulsey hat sich schlaugemacht und weiß, dass der Gegner mit einigen starken Einzelspielern ausgestattet ist. „Das ist ein Verein, wie es einige in der Landesliga gibt“, erklärt der Coach und fügt an: „Wir tun gut daran, vor allem auf uns zu schauen. Wenn wir unsere Leistung bringen, bin ich überzeugt, dass wir punkten können“, sagt der Hackenheimer Coach.

„Es ist bemerkenswert, wie eng es schon wieder in der Landesliga zugeht.“

Tim Hulsey

Der Kader wird sich im Vergleich zur Hermersberg-Reise verändern. Niklas Schneider ist wieder am Start und mit seiner Wucht sicher auch ein Kandidat für die Startformation. Dafür fällt Henrik Sperling aus. Der Vize-Kapitän und Leistungsträger ist privat verhindert. „Das stand schon länger fest“, berichtet Hulsey, der genug Alternativen haben dürfte.

Mit dem angestrebten Heimsieg würde sich der TuS in der Tabelle noch einmal verbessern. Hulsey sagt: „Es ist bemerkenswert, wie eng es schon wieder in der Landesliga zugeht. Da ist es wichtig, Woche für Woche konstant zu punkten.“ Im Kerbspiel schmeckt ein Punktgewinn aber umso besser.