Hackenheimer in Baumholder Hulsey reist mit großer Lust zum Spitzenreiter Olaf Paare 23.04.2026, 14:09 Uhr

i Können Deniz Dasli (weißes Trikot) und sein TuS Hackenheim den Spitzenreiter VfR Baumholder aus dem Weg räumen? Klaus Castor

Der TuS Hackenheim schaut seit Monaten mit bangem Blick nach unten. Am Sonntag wird der Blick mal nach oben gerichtet. Es geht zu Spitzenreiter VfR Baumholder.

Die Vorfreude auf das Landesligaspiel am Sonntag um 15.30 Uhr beim VfR Baumholder ist Tim Hulsey, dem Trainer der Fußballer des TuS Hackenheim, deutlich anzumerken. „Ich habe totale Lust auf das Spiel“, erklärt Hulsey und ergänzt: „Sich mit dem Tabellenführer zu messen, zu sehen, wo die Mannschaft und ich persönlich im Vergleich mit den Besten stehen, das hat einen großen Reiz, das sollte uns alle motivieren.







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