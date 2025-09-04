Sechs Punkte und zehn Treffer aus zwei Heimspielen haben den TuS Hackenheim auf den dritten Platz der Fußball-Landesliga geführt. „Natürlich ist das noch eine Momentaufnahme, aber natürlich schaust du so viel lieber auf die Tabelle“, sagt TuS-Spielertrainer Tim Hulsey und fügt an: „Ich freue mich total auf die nächsten Wochen, weil sie zeigen werden, ob wir uns oben festsetzen können. Entscheidend wird dabei sein, wie wir uns auswärts verkaufen und ob wir auch auswärts mal ein 1:0 halten können, schließlich werden wir jetzt nicht in jedem Spiel fünf Treffer erzielen können.“

Wie sich sein Team auswärts schlägt, zeigt sich am Sonntag um 16 Uhr beim SV Hermersberg, bei dem es noch nicht nach Plan läuft, dazu passt auch das Ausscheiden aus dem Verbandspokal beim Bezirksligisten TSG Wolfstein am Mittwoch. „Die Hermersberger haben eine sehr robuste Mannschaft“, weiß Hulsey und will dem ebenfalls Körperlichkeit entgegensetzen. So fährt Jörg Maier mit nach Hermersberg, auch Hans Steyer gehört nach überstandener Verletzung wieder dem Kader an.

Kapitän Menger trainiert schon wieder

Gegen den FC Schmittweiler-Callbach schied Kapitän Chris Menger frühzeitig aus, eine längere Pause drohte, doch am Mittwoch konnte er bereits wieder mittrainieren. Die Hackenheimer wollen aber nichts überstürzen und kurzfristig entscheiden, ob ein Einsatz Sinn macht. Einen Rückwechsel wird es im Tor geben. Marc Reekers hat seinen Urlaub beendet und löst Pascal Pies wieder ab. Definitiv fehlen wird am Sonntag Niklas Schneider aus beruflichen Gründen. Bitter, weil er auf dem Weg zu alter Form war. Allerdings trainiert Pierre Merkel wieder komplett mit und ersetzt Schneider.

„Wir sind nun in der vierten Saison in der Landesliga und haben es trotz vieler Umbrüche in den vergangenen Jahren geschafft, stabil zu bleiben. Das ist keine Selbstverständlichkeit, das haben andere Vereine nicht geschafft. Auch deshalb freue ich mich auf die nächsten Wochen“, erklärt Hulsey.