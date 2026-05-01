Die Abstiegszone rückt näher und näher. Am spielfreien Wochenende kann der TuS Hackenheim noch einmal durchatmen. Ab Montag gilt dann alle Konzentration dem Unternehmen Klassenverbleib.
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An der 1:4 (0:3)-Niederlage des Fußball-Landesligisten TuS Hackenheim beim SC Hauenstein gab es nicht viel schönzureden. „Der Sieg der Hauensteiner ist absolut verdient, auch weil wir einfach schlecht waren“, resümierte TuS-Trainer Tim Hulsey.Sinnbildlich für den Auftritt war der Treffer zum 0:2.