1:4-Niederlage in Hauenstein Hulsey fordert, dass der TuS an Position eins rückt Olaf Paare 01.05.2026, 13:09 Uhr

i Ausgerutscht: Die Hackenheimer um Lukas Dudek (Nummer 36) unterlagen auch in Hauenstein. Am Torschützen Dudek lag das allerdings nicht. Stefan Ding

Die Abstiegszone rückt näher und näher. Am spielfreien Wochenende kann der TuS Hackenheim noch einmal durchatmen. Ab Montag gilt dann alle Konzentration dem Unternehmen Klassenverbleib.

An der 1:4 (0:3)-Niederlage des Fußball-Landesligisten TuS Hackenheim beim SC Hauenstein gab es nicht viel schönzureden. „Der Sieg der Hauensteiner ist absolut verdient, auch weil wir einfach schlecht waren“, resümierte TuS-Trainer Tim Hulsey.Sinnbildlich für den Auftritt war der Treffer zum 0:2.







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