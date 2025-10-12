Nächster 5:1-Erfolg Hüffelsheimer vertrauen sich und dem Nebenmann 12.10.2025, 12:08 Uhr

i Torschütze für die SG Hüffelsheim: Nik Rosenbaum. Klaus Castor

Aufsteiger SG Hüffelsheim sorgt in der Verbandsliga weiter für Aufsehen. Mit dem siebten Sieg im elften Spiel hat sich das Team in der Spitzengruppe festgebissen.

Zwei 5:1-Siege in Folge sind in der Fußball-Verbandsliga keine Normalität. Innerhalb von einer Woche zweimal mit diesem Ergebnis auswärts und dazu noch in einer Stadt wie Kaiserslautern zu gewinnen, macht das Ganze dann schon zu einer Rarität. Die SG Hüffelsheim siegte beim TuS Hohenecken und nun auch beim SV Morlautern.







