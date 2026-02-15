Großer Verbandsliga-Überblick
Hüffelsheimer Spektakel, Eintracht im Aufwind
Wenn die SG Hüffelsheim in der Verbandsliga spielt, ist einiges los. Kein Team erzielte mehr Auswärtstreffer. Cedric Lind (von rechts), Tim Reidenbach und Nik Rosenbaum feiern einen von vier Treffern von Simon Scherer beim Derby in Bad Kreuznach, das allerdings mit 4:6 verloren ging.
Castor Klaus. Klaus Castor

Wer sind die Dauerbrenner unter den Verbandsliga-Spielern? Welcher Verein kassierte schon sechs Platzverweise? Diese und weitere Fragen beantworten wir in unserem großen Statistik-Überblick.

Das Hauen und Stechen um Punkte für den Aufstieg oder gegen den Abstieg in der Fußball-Verbandsliga geht ab dem 21. Februar weiter. Wir geben einen Überblick darüber, was bislang passierte und welche Besonderheiten die Statistiken auswerfen.Spiele und Mannschaften: 18 Spieltage wurden bislang absolviert, doch sieben Begegnungen fielen aus und sind noch nachzuholen.

