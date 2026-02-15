Wer sind die Dauerbrenner unter den Verbandsliga-Spielern? Welcher Verein kassierte schon sechs Platzverweise? Diese und weitere Fragen beantworten wir in unserem großen Statistik-Überblick.

Das Hauen und Stechen um Punkte für den Aufstieg oder gegen den Abstieg in der Fußball-Verbandsliga geht ab dem 21. Februar weiter. Wir geben einen Überblick darüber, was bislang passierte und welche Besonderheiten die Statistiken auswerfen.

18 Spieltage wurden bislang absolviert, doch sieben Begegnungen fielen aus und sind noch nachzuholen.