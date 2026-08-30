Zweite Niederlage in Folge Hüffelsheimer patzen bei Ecken und vor dem Tor Olaf Paare 30.08.2026, 10:33 Uhr

i Grübelt über die zweite Niederlage in Folge: Christian Lüllig, der Trainer der SG Hüffelsheim. Stefan Ding

Der Start in wegweisende Wochen ist der SG Hüffelsheim misslungen. Sie unterlag beim TuS Hohenecken mit 1:2. Auffällig dabei: Königstransfer Sascha Mockenhaupt blieb zum dritten Mal in Folge zur Pause in der Kabine.

Die so vielversprechend gestartete SG Hüffelsheim ist aus dem Tritt geraten. Das 1:2 (0:2) beim TuS Hohenecken bedeutete bereits die zweite Niederlage in Folge für den Titelaspiranten der Fußball-Verbandsliga.Es war das alte Fußballer-Leid: Vorne beste Möglichkeiten nicht genutzt und hinten zweimal nicht aufgepasst, schon war die Niederlage zementiert.







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