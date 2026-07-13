Triumph in Waldalgesheim Hüffelsheimer leiden und siegen Olaf Paare 13.07.2026, 14:08 Uhr

i Dynamisch: Eintrachtler Malik Schäfer (vorne) klärt im kleinen Finale des Turniers in Waldalgesheim vor zwei SVA-Angreifern. Die Alemannia gewann mit 2:1. Edgar Daudistel

Das Rhein-Nahe-Liga-Turnier endet mit einer Überraschung: Fünfmal in den vergangenen sieben Jahren hatte der TSV Schott Mainz den Siegerpokal mit nach Hause genommen. Diesmal musste sich der Oberligist im Finale der SG Hüffelsheim geschlagen geben.

Da hat es der neue Trainer aber eilig gehabt. Seit zwei Wochen ist Christian Lüllig Cheftrainer des Fußball-Verbandsligisten SG Hüffelsheim, und schon hat er dem Verein Silberware beschert. Die Hüffelsheimer gewannen erstmals das Rhein-Nahe-Liga-Turnier des SV Alemannia Waldalgesheim.







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