Das Rhein-Nahe-Liga-Turnier endet mit einer Überraschung: Fünfmal in den vergangenen sieben Jahren hatte der TSV Schott Mainz den Siegerpokal mit nach Hause genommen. Diesmal musste sich der Oberligist im Finale der SG Hüffelsheim geschlagen geben.
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Da hat es der neue Trainer aber eilig gehabt. Seit zwei Wochen ist Christian Lüllig Cheftrainer des Fußball-Verbandsligisten SG Hüffelsheim, und schon hat er dem Verein Silberware beschert. Die Hüffelsheimer gewannen erstmals das Rhein-Nahe-Liga-Turnier des SV Alemannia Waldalgesheim.