Wiedergutmachung gelungen. Auf das ernüchternde 2:6 gegen den TuS Hohenecken ließ die SG Hüffelsheim ein 3:2 gegen den SV Morlautern folgen. Allerdings gibt es nun Verletzungssorgen.
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Das Spiel endete mit einer Schrecksekunde. Mit der letzten Aktion knallte ein Schuss an die Querlatte des Tors der SG Hüffelsheim. So blieb es in der Fußball-Verbandsliga bei einem verdienten, aber auch glücklichen 3:2 (1:1) gegen den SV Morlautern.Der späte Lattenknaller war aber nicht der einzige Schockmoment.