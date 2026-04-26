3:2-Erfolg über SV Morlautern
Hüffelsheimer lassen kurz ihre Spielfreude aufblitzen
Mann des Tages bei der SG Hüffelsheim: Der erneut bewegliche und torgefährliche Tim Reidenbach (rotes Trikot) schnürte gegen den
Mann des Tages bei der SG Hüffelsheim: Der erneut bewegliche und torgefährliche Tim Reidenbach (rotes Trikot) schnürte gegen den SV Morlautern einen Doppelpack.
Klaus Castor

Wiedergutmachung gelungen. Auf das ernüchternde 2:6 gegen den TuS Hohenecken ließ die SG Hüffelsheim ein 3:2 gegen den SV Morlautern folgen. Allerdings gibt es nun Verletzungssorgen.

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Das Spiel endete mit einer Schrecksekunde. Mit der letzten Aktion knallte ein Schuss an die Querlatte des Tors der SG Hüffelsheim. So blieb es in der Fußball-Verbandsliga bei einem verdienten, aber auch glücklichen 3:2 (1:1) gegen den SV Morlautern.Der späte Lattenknaller war aber nicht der einzige Schockmoment.

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