3:2-Erfolg über SV Morlautern Hüffelsheimer lassen kurz ihre Spielfreude aufblitzen Olaf Paare 26.04.2026, 13:46 Uhr

i Mann des Tages bei der SG Hüffelsheim: Der erneut bewegliche und torgefährliche Tim Reidenbach (rotes Trikot) schnürte gegen den SV Morlautern einen Doppelpack. Klaus Castor

Wiedergutmachung gelungen. Auf das ernüchternde 2:6 gegen den TuS Hohenecken ließ die SG Hüffelsheim ein 3:2 gegen den SV Morlautern folgen. Allerdings gibt es nun Verletzungssorgen.

Das Spiel endete mit einer Schrecksekunde. Mit der letzten Aktion knallte ein Schuss an die Querlatte des Tors der SG Hüffelsheim. So blieb es in der Fußball-Verbandsliga bei einem verdienten, aber auch glücklichen 3:2 (1:1) gegen den SV Morlautern.Der späte Lattenknaller war aber nicht der einzige Schockmoment.







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