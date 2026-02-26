Neuerungen beim VfB Bodenheim Hüffelsheimer Gast stellt sich als Wundertüte vor Olaf Paare 26.02.2026, 12:41 Uhr

i Der Kapitän wirft sich ins Getümmel: Lars Hermann (schwarzes Trikot) ist bei Standards eine Hüffelsheimer Größe, auch wenn er in diesem Fall umzingelt wird. Edgar Daudistel

Mit einem Heim-Doppelpack startet die SG Hüffelsheim ins Jahr 2026. Angesichts der Offensivqualitäten der Gastgeber wartet gegen den Vorletzten aus Bodenheim ein Feuerwerk. Doch SGH-Coach André Weingärtner warnt vor zu hohen Erwartungen.

Nach dem 5:3-Spektakel gegen den SV Steinwenden bestreiten die Verbandsliga-Fußballer der SG Hüffelsheim auch ihr zweites Spiel auf eigener Anlage. Am Sonntag um 15 Uhr soll gegen den VfB Bodenheim aber nicht auf dem Kunstrasen, sondern auf dem Naturrasen gespielt werden.







