Huber bringt die Hassia weiter

Aus dem Interimstrainer Patrick Joerg wurde in der Winterpause der Cheftrainer Patrick Joerg. Mit seinem Team empfängt der Coach von Hassia Bingen am Sonntag Fortuna Mombach.

Der Fußball-Landesligist Hassia Bingen hat nicht nur seinen Kader in der Winterpause breiter aufgestellt, er hat in Jannik Huber auch einen zusätzlichen Co-Trainer installiert. „Es war mein Wunsch, dass Jannik das Trainerteam verstärkt. Er bringt uns weiter“, sagt Cheftrainer Patrick Joerg, der mit Huber bereits in Kirchberg zusammengearbeitet hat. Die beiden haben ordentlich zu tun. Die Trainingsbeteiligung in der achtwöchigen Vorbereitung lag bei durchschnittlich 18 Spielern. „Es gibt wieder einen Konkurrenzkampf. Keiner kann sich sicher sein, ob er spielt“, sagt Joerg.

Eine Zielsetzung für die Restsaison möchte er am Freitag mit seinen Jungs vereinbaren, sie wird aber kaum Klassenverbleib heißen. „Druck hat noch nie zu guten Leistungen geführt, ich möchte Druck vom Team nehmen“, sagt Joerg. Am Sonntag um 15 Uhr empfangen die Binger als Vorletzter das Schlusslicht Fortuna Mombach. „Als Fußballer willst du jedes Spiel gewinnen“, hält sich der Trainer mit Forderungen zurück.