30:30 bei Kastellaun III HSG Obere Nahe wird eingeholt, aber nicht nervös

i Symbolbild dpa

Die HSG Obere Nahe war trotz schwieriger Personallage in Simmern auf der Siegerstraße, doch dann brachte der Gegner einen Spieler, den Obere-Nahe-Coach Christian Wagner als „Gamechanger“ bezeichnete.

Einen Auswärtspunkt schnappten sich die Handballer der HSG Obere Nahe in der Bezirksoberliga in Simmern bei der HSG Kastellaun/Simmern. 30:30 lautete das Endergebnis, zur Pause hatte das Obere-Nahe-Team noch 15:10 vorne gelegen.Christian Wagner, einer der beiden Spielertrainer der HSG Obere Nahe, war trotzdem zufrieden.







