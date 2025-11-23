30:30 bei Kastellaun III
HSG Obere Nahe wird eingeholt, aber nicht nervös
Die HSG Obere Nahe war trotz schwieriger Personallage in Simmern auf der Siegerstraße, doch dann brachte der Gegner einen Spieler, den Obere-Nahe-Coach Christian Wagner als „Gamechanger“ bezeichnete.

Einen Auswärtspunkt schnappten sich die Handballer der HSG Obere Nahe in der Bezirksoberliga in Simmern bei der HSG Kastellaun/Simmern. 30:30 lautete das Endergebnis, zur Pause hatte das Obere-Nahe-Team noch 15:10 vorne gelegen.Christian Wagner, einer der beiden Spielertrainer der HSG Obere Nahe, war trotzdem zufrieden.

