Wieder geht es für die Reserve des SC Idar-Oberstein in den Kreis Bad Kreuznach. Und die Vorfreude auf das Derby in Desloch ist spürbar.
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Wenn der SC Idar-Oberstein II am Samstag bei der SG Meisenheim/Desloch/Lauschied antritt, steckt im Landesliga-Derby weit mehr als nur die kurze Entfernung. Viele Fußballer kennen sich untereinander, entsprechend groß ist die Vorfreude bei SC-Trainer Stephan Holländer: „Ich erwarte ein richtig gutes Spiel, einen guten Gegner und eine tolle Kulisse.