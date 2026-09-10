Idarer Zweite in Desloch Holländer bewertet Landesliga für Nachwuchs als optimal Florian Unckrich 10.09.2026, 14:32 Uhr

i Rückhalt der jungen Mannschaft des SC Idar-Oberstein II: Torwart Timo Furtwängler. Stefan Ding

Wieder geht es für die Reserve des SC Idar-Oberstein in den Kreis Bad Kreuznach. Und die Vorfreude auf das Derby in Desloch ist spürbar.

Wenn der SC Idar-Oberstein II am Samstag bei der SG Meisenheim/Desloch/Lauschied antritt, steckt im Landesliga-Derby weit mehr als nur die kurze Entfernung. Viele Fußballer kennen sich untereinander, entsprechend groß ist die Vorfreude bei SC-Trainer Stephan Holländer: „Ich erwarte ein richtig gutes Spiel, einen guten Gegner und eine tolle Kulisse.







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