Bleiben die Landesliga-Fußballer des SV Winterbach den gesamten August punktlos? Das wollen sie unbedingt verhindern und deshalb beim TuS Bedesbach-Patersbach etwas Zählbares holen.
Lesezeit 1 Minute
Krasser kann die Schere am vierten Spieltag nicht auseinandergehen. Gastgeber TuS Bedesbach-Patersbach hat seine bisherigen drei Spiele gewonnen, der SV Winterbach seine drei Auftritte alle verloren. Die Gäste aus dem Soonwald werden alles dafür tun, am Sonntag um 17 Uhr die ersten Zähler in der Fußball-Landesliga zu holen.