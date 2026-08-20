SV Winterbach auswärts Hoffnung auf Duo: Aus dem Flieger nach Bedesbach Olaf Paare 20.08.2026, 11:39 Uhr

i Bitterer Ausfall: Philipp Keim (am Boden) wird behandelt und musste gegen den SC Idar-Oberstein II frühzeitig ausgewechselt werden. Seine Winterbacher Teamkollegen Jonas Kunz (von links), Henry Schneberger und Max Kretzschmar bedauern die Verletzung Keims. Edgar Daudistel

Bleiben die Landesliga-Fußballer des SV Winterbach den gesamten August punktlos? Das wollen sie unbedingt verhindern und deshalb beim TuS Bedesbach-Patersbach etwas Zählbares holen.

Krasser kann die Schere am vierten Spieltag nicht auseinandergehen. Gastgeber TuS Bedesbach-Patersbach hat seine bisherigen drei Spiele gewonnen, der SV Winterbach seine drei Auftritte alle verloren. Die Gäste aus dem Soonwald werden alles dafür tun, am Sonntag um 17 Uhr die ersten Zähler in der Fußball-Landesliga zu holen.







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