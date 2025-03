Die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied ist im Jahr 2025 ohne Niederlage, punktete in schwierigen Spielen. Am Sonntag steht auf den ersten Blick eine Pflichtaufgabe an.

Der FV Ramstein ist neben der SG Kirn der zweite abgeschlagene Verein in der Fußball-Landesliga. Einen Spaziergang erwartet die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied in ihrem Heimspiel am Sonntag um 15 Uhr in Meisenheim gegen die Ramsteiner deshalb aber nicht.

„Ich sehe uns in dem Spiel nicht als Favorit. Die in der Hinrunde verletzten Spieler sind zurück. Dadurch sind die Ramsteiner, die ich dem breiten Mittelfeld der Liga zuordnen würde, wieder erstarkt“, sagt Jens Bohr, der Trainer der Meisenheimer, dessen Team ebenfalls dieser Gruppe an Teams angehört. „Trotzdem wollen wir ein bisschen offensiver agieren, unser Heil in der Offensive suchen“, sagt Bohr. Sein Kader ist noch offen, einige Spieler sind angeschlagen. Filip Höft schleppt sich schon seit Wochen mit einer Blessur herum, beißt sich aber durch. „Er ist ein ganz wichtiger Spieler für uns, entwickelt sich mehr und mehr zur Leitfigur“, lobt Bohr den zentralen Mittelfeldspieler. Hendrik Hautz steht wieder zur Verfügung.