Noch tut sich Aufsteiger SV Winterbach schwer, in der Landesliga Fuß zu fassen. Vielleicht löst sich der Knoten ja bei Mitaufsteiger TuS Bedesbach-Patersbach.

Das Wochenende hat beim SV Winterbach gleich zwei Höhepunkte zu bieten. Am Samstag heiratet Torjäger Elias Pfenning in der Schlosskirche in Meisenheim seine Alina. Am Sonntag um 17 Uhr folgt dann das Aufsteigerduell der Fußball-Landesliga beim TuS Bedesbach-Patersbach.

„Elias ist ein Vollblut-Fußballer. Das zeigt, dass er am Tag nach seiner Hochzeit unbedingt dabei sein will“, sagt SV-Trainer Torben Scherer. Die Winterbacher haben die Partie extra auf 17 Uhr legen lassen, damit auch alle Hochzeitsgäste wieder fit sind. Einen Pfenning in starker Verfassung brauchen die Winterbacher schließlich. „Nach vorne geht immer etwas bei uns“, sagt Scherer und denkt dabei in erster Linie an seinen Torgaranten. Der traf auch zuletzt beim 2:6 gegen die TSG Trippstadt doppelt.

Das größere Problem des SVW ist die Defensive. „Wir wissen, dass wir mithalten können, wenn wir unsere Fehler abstellen“, sagt Scherer. Die Winterbacher arbeiteten in dieser Woche deshalb auch an den Schwachstellen. „Trotzdem haben wir Wert darauf gelegt, dass wir unsere Lockerheit nicht verlieren. Wir dürfen jetzt nicht verkrampfen“, erläutert der Coach. Das fällt angesichts von drei Niederlagen aus drei Landesliga-Spielen aber gar nicht so einfach.

Die Bedesbacher haben die Winterbacher mehrfach beobachtet. „Eine Mannschaft mit Qualität“, sagt Scherer und nennt explizit die Becker-Brüder als Leistungsträger. „Uns ist extrem aufgefallen, dass sie oft versuchen, Freistöße in Tornähe zu ziehen. Den Gefallen dürfen wir ihnen nicht tun. Da müssen wir clever verteidigen“, sagt der Trainer und fügt an: „Die Bedesbacher erinnern mich an Bayer Leverkusen in der Meistersaison. Sie spielen mit einer extremen Ruhe und vertrauen darauf, auch spät noch ein Tor zu machen.“ Außer dem langzeitverletzten Luis Becker sind bei den Winterbachern alle Spieler an Bord und wollen es neben der Pfenning-Hochzeit noch ein zweites Mal krachen lassen.