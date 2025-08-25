Im Vereinstrikot und mit grün-weißen Bällen standen Fußballer des SV Winterbach Spalier, als Alina und Elias Pfenning nach ihrer Trauung in der Meisenheimer Schlosskirche auf den Schlossplatz traten. Im Juli wurde der Torschützenkönig der Saison 2024/25 im Fußballkreis Bad Kreuznach nach 54 Saisontreffern mit dem Torjägerschuh des Oeffentlichen Anzeigers ausgezeichnet. Nun landete er erneut einen Treffer bei seiner Hochzeit. Der Torjäger und Co-Trainer des SV Winterbach und seine Ehefrau Alina wurden von der Mannschaft und dem Vorsitzenden Michael Höft mit Applaus empfangen. Auch hielten die Kicker eine kleine Aufgabe für ihren Torjäger parat. Nach einem Dribbling sollte er den Ball Alina zuspielen, die das runde Leder in das Tor befördern sollte. Doch Elias hielt selber drauf. Volltreffer! Da Alina in der Tanzgruppe New Spirit sowie im Damen-Elferrat und der Garde des Kulturvereins Bachschnooge Staudernheim aktiv ist, erfreuten auch diese Gruppen das Hochzeitspaar.

i Ein Schuss - ein Tor! Torjäger Elias Pfenning traf auch das mitgebrachte kleine Tor wie gewohnt mit einem Schuss. Roswitha Kexel